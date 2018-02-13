Немка Гейзенбергер - трехкратная олимпийская чемпионка в санном спорте

Натали Гайзенбергер ожидаемо защитила золотую медаль Сочи в Пхенчхане, разгромив соперниц в одиночном разряде. Гайсенбергер выиграла два заезда, еще дважды была второй, но суммарно никто и близко с ней сравняться не сумел. По ходу последней попытки преимущество Натали достигало практически полсекунды, но на финише она немного расслабилась и ее преимущество сократилось до 0.367 секунды.

Второе место досталось другой немке Дайяне Айтбергер, которая сумела выдать превосходную последнюю попытку и поднялась с четвертого промежуточного места на итоговое второе. Другая немка — Татьяна Хюфнер — наоборот упала на четвертое место, не сумев показать свой лучший результат в последнем заезде.

А бронза досталась Алекс Гоу из Канады, которая взяла на этой Олимпиаде стабильностью: в трех из четырех попыток она показывала третий результат. Пятое место досталось ее соотечественнице Кимбрели Макри.

Украинки финишировали в последнем десятке — Елена Шмухова закончила соревнований 22-й, а Елена Стецкив — 29-й.