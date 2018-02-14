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Саночники Вендль и Арльт стали трехкратными олимпийскими чемпионами

Немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт
15:28 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт показали лучшие результаты в двух заездах, установили рекорд трассы и закономерно стали олимпийскими чемпионами.

Тобиас Вендль и Тобиас Арльт подтвердили звание лучшей саночной пары в мире, уверенно выиграв Олимпиаду в Пхенхчане. Тем самым они стали трекратными олимпийскими чемпионами — первое золото в паре, а также в эстафете они завоевали в Сочи.

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Вендль и Арльт не дали усомниться в своем преимуществе ни разу за две попытки — в первой они установили рекорд трассы, а во второй уверенно шли по результату соперников, понимая, что надо просто не ошибиться. Они спокойно доехали и дуэт Тобиасов завоевал золото.

Серебро досталось австрийцам Петеру Пенцу и Георгу Фишлеру, которые были единственными, кто бросил вызов чемпионам, но проиграли чуть менее десятой секунды. Еще один немецкий дуэт — Тони Эггерта и Саши Бенекена — финишировал третьим, имея как внушительное преимущество над четвертым местом, так и проигрывая достаточно много лидерам.

Украинская пара Александра Оболончика и Романа Захаркива финишировала последней, показав худшее время в каждой из двух попыток.

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Новости спорта, МОК, Олимпиада-2018, Санный спорт, Тобиас Арльт, Тобиас Вендль.
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