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Левченко завоевала "серебро" престижного турнира в Польше

Юлия Левченко
00:30 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Три украинские легкоатлетки сумели попасть в призы на пятом этапе серии ї IAAF World Indoor Tour в польском городе Торунь.

Три украинские легкоатлетки сумели попасть в призы на пятом этапе серии ї IAAF World Indoor Tour в польском городе Торунь.

Юлия Левченко заняла второе место в секторе для прыжков в высоту. Киевлянка показала результат 1.95 м и уступила только выступающей под нейтральным флагом россиянке Марии Ласицкене, которая преодолела планку на высоте 2 м. Третьей стала шведка Эрика Кинси (1.90 м).

Также в прыжках высоту выступали две другие украинки – Ирина Геращенко и Катерина Табашник. Обе остановились на высоте 1.85 м, которую взяли со второго раза, однако Геращенко сумела обогнать соотечественницу за счет количества попыток на 1.80 м. Ирина в итоге стала шестой, а Катерина – седьмой.

Еще одну награду для Украины завоевала Анна Плотицына. Наша соотечественница также установила личный рекорд сезона в беге на 60 м с барьерами (8.01 секунды) и заняла третье место в финале. С рекордом турнира победу одержала немка Памела Дуткевич (7.85), а второе место заняла норвежка Изабель Педерсен (7.94). Другой украинке Елене Маляренко, которая в предварительном забеге показала время 8.56, не удалось пробиться в финал.

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Все по теме:

Новости спорта, Анна Плотицына, Елене Маляренко, Изабель Педерсен, Катерина Табашник, Легкая атлетика, Новости легкой атлетики, Юлия Левченко.
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