Тренер Макгрегора - о возможном бое Конора и Мейвезера в UFC

Чемпион UFC в легкой весовой категории Конор Макгрегор может встретиться в UFC с Флойдом Мейвезером-младшим, считает тренер Конора Джон Кавана. Тренер рассказал, что в этом бою он видит не спортивное состязание, а "спектакль".

"После первых пяти турниров UFC стало всем очевидно, что стили боевых искусств это пустая трата времени, а все зависит от тренировочной системы. С тех пор бои стали спортом.

Это замечательно, мне нравится, и я занимаюсь этим большую часть времени. Но мне все еще нравится смотреть старые записи турниров: "Мастер каратэ против джиу-джитсу". Этот бой (Флойд против Конора – прим.) напоминает мне о тех временах. Один из лучших боксеров в истории против одного из лучших бойцов ММА в истории. Что произойдет? Мы все знаем, что произойдет. Но я не сказал бы, что это лишает нас интриги и убивает любопытство. Этот бой отсылает нас к первым турнирам UFC. Это больше спектакль, чем спорт, но было бы интересно в нем поучаствовать.

Мы живем в сумасшедшем мире. Состоялся бой, который не мог состояться, как все полагали. А теперь этот бой не может состояться. Однако, все к нему идет. Не знаю. Выглядит так, будто все идет к этому поединку", – сказал Кавана в интервью TheMacLife.