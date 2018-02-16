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Олимпийская чемпионка лишила работы американского комментатора
16:26 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Излишние комментарии о сексуальности юной спортсменки стоили комментатору работы.

Ведущий Патрик Коннор был уволен американской радиостанции KNBR из-за обсуждения сексуальных частей тела Олимпийской чемпионки 2018 года, 17-летней сноубордистки Хлои Ким.

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Коннор был впечатлен не только ее победой на олимпийских соревнованиях по сноуборду, но и внешностью девушки.

"У нее такая сочная филейная часть, как маленький горячий кусочек пирога. Она в полном порядке. Ей только 17? Ну что же, обратный отсчет пошел. Жду, когда ей будет 18", – цитирует Коннора Sacramento Bee.

Руководство радиостанции приняло решение уволить Коннора, несмотря на то, что ведущий незамедлительно принес извинения за "грязные и отвратительные комментарии".

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