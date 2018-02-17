Украина получила лицензию на юношескую Олимпиаду по художественной гимнастике

В Москве состоялись квалификационные соревнования по художественной гимнастике, на которых были разыграны лицензии на юношескую Олимпиаду, которая состоится в этом году в Буэнос-Айресе.

Украинские юниорки Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко по результатам выступлений в четырех программах заняли второе и третье места соответственно, получив таким образом олимпийскую лиценции и две медали.

Отметим, третьи летние юношеские Олимпийские игры пройдут с 6 по 18 октября 2018 года в аргентинском Буэнос-Айресе. Европа получит для участия 18 лицензий, Азия и Америка - по семь, Африка - три, Океания - одну. Всего будут соревноваться 36 гимнасток. Однако страна имеет право отправить только одну свою представительницу. Кто именно выступит от Украины, определится позже.