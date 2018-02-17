Поляк Стох выиграл Олимпиаду в прыжках с 120-метрового трамплина

В Пхенчхане разыгран очередной комплект наград Игр-2018, где в состязаниях прыгунов с трамплина на большом 120-метровом трамлине победу добыл поляк Камил Стох, сообщает официальный сайт Игр.

Стох в решающей попытке прыгнул на 136.5 метра и получил от судей оценку в 285.7 балла. 2-е место на счету чемпиона Пхенчхана-2018 на обычном трамплине Андреаса Веллингера из Германии - 142.0 метра и 282.3 балла от судей. Бронза - у Роберта Йоханссона из Норвегии - 134.5 метра длина прыжка и 275.3 балла от судей.

Представителей Украины в этом виде программы на Олимпиаде не было.