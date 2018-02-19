Норвегия установила личный рекорд за зимних Олимпиадах

Норвежский конькобежец Ховард Лорентсен сегодня на Играх-2018 в Пхёнчхане выиграл золото на дистанции 500 м.

Его медаль стала для сборной Норвегии 27-й на Олимпийских играх в Южной Корее (10 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых) — ещё никогда эта команда не завоёвывала столько медалей на одной Олимпиаде. 26 наград у норвежцев было в Сочи-2014 и Лиллехаммере-1994.

П.С.: норвежцы завоевали еще одно "золото" сегодня - 28-я медаль в прыжках с трамплина.

Чтобы повторить общий рекорд по количеству олимпийских медалей, сборной Норвегии необходимо завоевать ещё 10 наград. 37 медалей было у сборной США в Ванкувере-2010, сообщает Gracenote.