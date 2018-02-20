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Российский олимпиец Крушельницкий: Я категорически против допинга

Александр Крушельницкий
16:01 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Российский кёрлингист Александр Крушельницкий выступил с заявлением в связи с положительным допинг-тестом на мельдоний.

«Прежде всего, хочу извиниться перед своими партнёрами по олимпийской команде, нашей делегацией и всеми болельщиками за то, что не смог оградить себя и Настю от тех проблем, с которыми мы сегодня столкнулись.

Мне очень жаль, что историческая победа российского кёрлинга стала сейчас предметом допингового скандала, который наносит огромный вред нашему виду спорта и всему российскому спорту в целом. Вместе с тем готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, не пользовался запрещёнными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы.

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Я категорически против допинга и всегда старался максимально внимательно следить за соблюдением всех антидопинговых правил. Мой положительный тест на мельдоний в этой связи стал для меня и для Насти не просто шоком. Это огромный удар и по репутации, и по карьере.

Не говоря о том, что только напрочь лишённый здравого смысла человек может использовать любого рода допинг, и тем более такой, как мельдоний, в преддверии Олимпийских игр, где тестирование на самом высоком уровне.

Именно поэтому я, как никто другой, заинтересован в проведении скорейшего расследования для выяснения причин случившегося", — говорится в заявлении Крушельницкого на официальном сайте ФКР.

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