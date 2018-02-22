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"Просто какой-то кошмар": Вита Семеренко об эстафете на Олимпиаде-2018

Вита Семеренко
16:41 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Вита Семеренко назвала кошмарным свое выступление в эстафете на Олимпиаде.

Украинская биатлонистка Вита Семеренко прокомментировала телеканалу UA:Перший свое выступление в эстафете на Олимпийских играх, а также извинилась за свою сестру, которая накануне эстафеты раскритиковала тренерский штаб.

"Хочу извиниться перед болельщиками за наше поведение. Вы сами можете понимать, все-таки неудачные гонки, это психи, можно много чего наговорить. Мы знаем, что вы нас любите, мы вас тоже любим. Простите нас.

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Сегодняшняя эстафета это просто какой-то кошмар, заработала штрафной круг... Не знаю, что помешало. Когда зашла на стойку, дул немного левый ветер. Наверное, сильно хотела догнать, а получается как всегда.

Старалась сконцентрироваться на своей работе, старалась не обращать внимания на ситуацию с Валей. Конечно, тяжело было внутри, что так поступили. Валя вчера прорыдала весь вечер. И это не полчаса, а 4-часовой плач без перестану.

Это спорт. Так решил главный тренер. Хочу просто попросить у всех извинения. Спасибо всем за поддержку, за теплые слова, очень приятно", - отметила Вита.

Напомним, Украина повторила свой антирекорд в женской эстафете на Олимпиадах, заняв 11-е место.

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