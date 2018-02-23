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Керлинг. Женская сборная Южной Кореи пробилась в финал Олимпиады-2018

Женская сборная Южной Кореи по керлингу
16:55 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Южнокорейские керлингистки в тяжелом поединке против японской сборной вырвали путевку в финал Олимпиады-2018.

Женская сборная Южной Кореи по керлингу пробилась в финал Олимпийских игр в Пхенчхане, обыграв в напряженной борьбе японских спортсменок со счетом 8:7.

Южная Корея: Ким ен Ми (Первый) — Ким Сон ен (Второй) — Ким Ген Э (Третий / Вице-скип) — Ким Ын Чжун (Четвертый / Скип) — Чхо Хи Ким (Запасной).

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Япония: Юрика Йосида (Первый) — Юми Судзуки (Второй) — Тинами Йосида (Третий / Вице-скип) — Сацуки Фудзисава (Четвертый / Скип) — Мари Мотохаси (Запасной).

В финале, который состоится 25 февраля, кореянки встретятся со сборной Швеции.

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