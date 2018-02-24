Ли Сын Хун - первый в истории олимпийский чемпион в конькобежном масс-старте

Второе место занял бельгиец Барт Свингс, а бронзовую награду завоевал голландец Кун Вервей. Россияне в данном виде программы не выступали.

Отметим, что на текущих Олимпийских играх конькобежный масс-старт впервые был представлен в соревновательной программе.

Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт

1. Ли Сын Хун (Южная Корея) – 60.

2. Барт Свингс (Бельгия) – 40.

3. Кун Вервей (Нидерланды) – 20.

Японка Нана Такаги победила в масс-старте по конькобежному спорту на Олимпиаде-2018. Серебряную награду завоевала кореянка Ким Бо Рым, а замкнула тройку призёров голландка Ирене Схаутен.

Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт

1. Нана Такаги (Япония) – 60.

2. Ким Бо Рым (Южная Корея) – 40.

3. Ирене Схаутен (Нидерланды) – 20.