Ли Сын Хун - первый в истории олимпийский чемпион в конькобежном масс-старте
Новости спорта: Корее Ли Сын Хун победил в масс-старте по конькобежному спорту на Олимпиаде-2018.
Второе место занял бельгиец Барт Свингс, а бронзовую награду завоевал голландец Кун Вервей. Россияне в данном виде программы не выступали.
Отметим, что на текущих Олимпийских играх конькобежный масс-старт впервые был представлен в соревновательной программе.
Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт
Олимпиада-2018: медальный зачет, расписание и результаты соревнований
1. Ли Сын Хун (Южная Корея) – 60.
2. Барт Свингс (Бельгия) – 40.
3. Кун Вервей (Нидерланды) – 20.
Японка Нана Такаги победила в масс-старте по конькобежному спорту на Олимпиаде-2018. Серебряную награду завоевала кореянка Ким Бо Рым, а замкнула тройку призёров голландка Ирене Схаутен.
Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт
1. Нана Такаги (Япония) – 60.
2. Ким Бо Рым (Южная Корея) – 40.
3. Ирене Схаутен (Нидерланды) – 20.