Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Это нельзя пропустить: яркие кадры невероятного шоу в честь закрытия Олимпиады (Фото) Это нельзя пропустить: яркие кадры невероятного шоу в честь закрытия Олимпиады (Фото)
Новости: Далакян - Вилория: видео чемпионского боя Далакян - Вилория: видео чемпионского боя
Новости: "Ман Сити" - триумфатор Кубка английской Лиги "Ман Сити" - триумфатор Кубка английской Лиги
Новости: Зимние Олимпийские игры-2018. Итоговый медальный зачет Зимние Олимпийские игры-2018. Итоговый медальный зачет
X

НХЛ: звездный нападающий "Рейнджерс" Рик Нэш обменян в "Бостон"

Рик Нэш
00:48 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: В качестве компенсации «Рейнджерс» получили защитника Райана Линдгрена, нападающего Райана Спунера и форварда Мэта Белески.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Рик Нэш обменян в «Бостон Брюинз», информирует официальный сайт клуба. Также «синерубашечники» получили право выбора в первом раунде драфта-2018 и право выбора в седьмом раунде драфта-2019. При этом 50% зарплаты Нэша будут учитываться в платёжной ведомости «Рейнджерс».

Нэш выступал в стане «синерубашечников» с сезона-2012/13. В этом сезоне форвард сыграл 60 матчей, в которых забросил 18 шайб и сделал 10 передач. В сезоне-2013/14 он стал финалистом Кубка Стэнли. Помимо «Рейнджерс» Нэш играл в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс». В общей сложности 33-летний игрок принял участие в 1049 матчах, в которых набрал 799 (434+365) очков. В составе сборной Канады нападающий дважды становился олимпийским чемпионом.

26-летний Спунер всю карьеру в НХЛ играл за «Бостон». В этом сезоне забросил девять шайб и сделал 16 передач в 39 играх.

29-летний Белески большую часть сезона проводил в АХЛ, в 14 матчах за «Бостон» не набрал ни одного очка и заработал 17 штрафных минут.

20-летний Линдгрен выступает в студенческой лиге за Университет Миннесоты. Он был задрафтован во втором раунде драфта-2016 под общим 49-м номером.

Ранее из «Рейнджерс» в «Бостон» был обменян защитник Ник Холден.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Мэт Белески, Новости хоккея, НХЛ, Райан Спунер, Рик Нэш, Хоккей.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Свитолина - Касаткина: яркие моменты финального матча в Дубае (Фото)

Свитолина - Касаткина: яркие моменты финального матча в Дубае (Фото)
Забавные и яркие болельщики Олимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Забавные и яркие болельщики Олимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Свитолина - Кербер: яркие моменты полуфинала турнира в Дубае

Свитолина - Кербер: яркие моменты полуфинала турнира в Дубае
Фигурное катание: яркие моменты женского финала Олимпиады-2018 (Фото)

Фигурное катание: яркие моменты женского финала Олимпиады-2018 (Фото)
Невероятная игра: как "Шахтер" обыграл "Рому" в Харькове (Фото)

Невероятная игра: как "Шахтер" обыграл "Рому" в Харькове (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Олимпийские игры-2018 посетили более 1,3 миллиона человек Хоккей на Олимпиаде-2018. ОАР - Германия: яркие моменты финального матча (Фото) Бьорген догнала Дели и Бьорндалена по количеству золотых олимпийских медалей

Последние новости

Аварии на теплосетях в Харькове: будут ли наказаны виновные Украинцы почтили в Германии память Леси Украинки Как одна ночь без сна влияет на состояние кожи
Сегодня читают в спорте
01 Один из лидеров атаки "Барселоны" следующий сезон может провести в АПЛ
02 Капитан "Динамо" Сидорчук подвел итоги жеребьевки Лиги Европы
03 Лидер атаки "Тоттенхэма" повторил достижение Дрогба
04 Федерер рассказал об источниках своей мотивации
05 НХЛ: звездный нападающий "Рейнджерс" Рик Нэш обменян в "Бостон"
Новости сегодня
05:32 Школы Румынии закрываются из-за мороза и снегопадов
05:26 Кличко рассказал, чем заменят киевские маршрутки
05:19 Из Украины выдворили "криминального авторитета"
05:14 15 гражданок Турции приговорены к смертной казни в Ираке
05:04 Возле берегов Японии произошло мощное землетрясение
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина присоединилась к IRENA Украина присоединилась к IRENA
Новости: В Украине в ближайшие дни ожидают усиление морозов В Украине в ближайшие дни ожидают усиление морозов
Новости: Отопление в Харькове появится к обеду понедельника Отопление в Харькове появится к обеду понедельника
Новости: Как правильно сделать разгрузочный день на минеральной воде Как правильно сделать разгрузочный день на минеральной воде
Добавить комментарий
0