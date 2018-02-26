НХЛ: звездный нападающий "Рейнджерс" Рик Нэш обменян в "Бостон"

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Рик Нэш обменян в «Бостон Брюинз», информирует официальный сайт клуба. Также «синерубашечники» получили право выбора в первом раунде драфта-2018 и право выбора в седьмом раунде драфта-2019. При этом 50% зарплаты Нэша будут учитываться в платёжной ведомости «Рейнджерс».

Нэш выступал в стане «синерубашечников» с сезона-2012/13. В этом сезоне форвард сыграл 60 матчей, в которых забросил 18 шайб и сделал 10 передач. В сезоне-2013/14 он стал финалистом Кубка Стэнли. Помимо «Рейнджерс» Нэш играл в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс». В общей сложности 33-летний игрок принял участие в 1049 матчах, в которых набрал 799 (434+365) очков. В составе сборной Канады нападающий дважды становился олимпийским чемпионом.

26-летний Спунер всю карьеру в НХЛ играл за «Бостон». В этом сезоне забросил девять шайб и сделал 16 передач в 39 играх.

29-летний Белески большую часть сезона проводил в АХЛ, в 14 матчах за «Бостон» не набрал ни одного очка и заработал 17 штрафных минут.

20-летний Линдгрен выступает в студенческой лиге за Университет Миннесоты. Он был задрафтован во втором раунде драфта-2016 под общим 49-м номером.

Ранее из «Рейнджерс» в «Бостон» был обменян защитник Ник Холден.