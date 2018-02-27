Рейтинг IIHF: Украина опустилась на одну позицию

После хоккейного турнира на Олимпийских играх Международная федерация хоккея (IIHF) огласила обновленный рейтинг национальных сборных, который составляется по результатам последних трех сезонов.

Несмотря на вылет в полуфинале ОИ, Канада сохранила лидирующую позицию. Россия, которой удалось добыть золотые медали, по-прежнему остается на втором месте, а действующий чемпион мира Швеция – на третьем.

Сборная Украины, занимавшая ранее 22-е место, потеряла одну позицию, пропустив вперед команду Японии.

1 (1). Канада – 4045;

2 (2). Россия – 4040;

3 (3). Швеция – 3850;

4 (4). Финляндия – 3820;

5 (6). Чехия – 3740;

6 (5). США – 3725;

7 (8). Германия – 3610;

8 (7). Швейцария – 3405;

9 (9). Норвегия – 3310;

10 (11). Словакия – 3220;

11 (10). Беларусь – 3200;

...

22 (23). Япония – 2465;

23 (22). Украина – 2425;

...

25 (26). Хорватия – 2160;

26 (25). Литва – 2160;

27 (27). Эстония – 2110;

...

29 (29). Румыния – 2000.

Отметим, что остальные соперники Украины на ЧМ-2018 в Дивизионе IB, который пройдет в Литве, располагаются ниже нашей команды.