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Рейтинг IIHF: Украина опустилась на одну позицию

Сборная Украины по хоккею
16:44 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Twitter

Новости спорта: Международная федерация хоккея обновила рейтинг национальных сборных.

После хоккейного турнира на Олимпийских играх Международная федерация хоккея (IIHF) огласила обновленный рейтинг национальных сборных, который составляется по результатам последних трех сезонов.

Несмотря на вылет в полуфинале ОИ, Канада сохранила лидирующую позицию. Россия, которой удалось добыть золотые медали, по-прежнему остается на втором месте, а действующий чемпион мира Швеция – на третьем.

Сборная Украины, занимавшая ранее 22-е место, потеряла одну позицию, пропустив вперед команду Японии.

1 (1). Канада – 4045;
2 (2). Россия – 4040;
3 (3). Швеция – 3850;
4 (4). Финляндия – 3820;
5 (6). Чехия – 3740;
6 (5). США – 3725;
7 (8). Германия – 3610;
8 (7). Швейцария – 3405;
9 (9). Норвегия – 3310;
10 (11). Словакия – 3220;
11 (10). Беларусь – 3200;
...
22 (23). Япония – 2465;
23 (22). Украина – 2425;
...
25 (26). Хорватия – 2160;
26 (25). Литва – 2160;
27 (27). Эстония – 2110;
...
29 (29). Румыния – 2000.

Отметим, что остальные соперники Украины на ЧМ-2018 в Дивизионе IB, который пройдет в Литве, располагаются ниже нашей команды.

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Новости спорта, IIHF, Новости хоккея, Сборная Украины по хоккею, УХЛ, Хоккей.
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