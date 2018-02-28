Десятка самых высокооплачиваемых французских спортсменов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых французских спортсменов.

24-летний хавбек по итогам 2017 года занял первое место в списке топ-30 спортсменов Франции по версии L’Equipe.

Погба вместе с зарплатой и всеми возможными бонусами и доходами заработал в минувшем году 22,2 миллиона евро, что на 4,2 миллиона больше, чем в 2016-м.

Топ-10:

1. Поль Погба (футбол, «Манчестер Юнайтед») – 22,2 млн евро

2. Тони Паркер (НБА, «Сан-Антонио») – 19,7

3. Антуан Гризманн (футбол, «Атлетико») – 19,1

4. Николя Батюм (НБА, «Шарлотт») – 18,9

5. Карим Бензема (футбол, «Реал») – 16,3

6. Жоаким Ноа (НБА, «Нью-Йорк») – 16,1

7. Эван Фурнье (НБА, «Орландо») – 15,2

8. Ян Маинми (НБА, «Вашингтон») – 14

9. Франк Рибери (футбол, «Бавария») – 13,9

10. Усман Дембеле (футбол, «Барселона») – 10,7.