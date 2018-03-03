Украина с третьим результатом вышла в финал женской эстафеты на ЧМ

Украина в составе Татьяны Мельник, Екатерины Клымюк, Анны Ярощук-Рыжиковой (должна была выступать Яна Качур, но была сделана замена) и Анастасии Брызгиной продемонстрировала второй результат во втором полуфинале — украинки пробежали за 3:32.06, проиграли 0.05 секунды Ямайке, но на 0.01 секунду опередили Польшу.

Этого хватило для прямой квалификации в финал эстафеты 4х400 метров, куда попадали два лучших результата в полуфиналах, а также две лучшие команды по времени.

Первое время в полуфиналах ожидаемо показали США — главные фавориты эстафеты. Американки на полторы секунды быстрее всех соперниц. Второе время в полуфинале за Ямайкой, а третье — за Украиной. Заняв второе место в первом полуфинале, в финал отобралась Великобритании. А благодаря лучшему времени в решающий забег попали также Польша и Италия.