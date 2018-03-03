Украина с третьим результатом вышла в финал женской эстафеты на ЧМ
Новости спорта: Женская эстафетная четверка на дистанции 4х400 метров показала третье суммарное время в полуфиналах, отобравшись в финал чемпионата мира в помещении.
Украина в составе Татьяны Мельник, Екатерины Клымюк, Анны Ярощук-Рыжиковой (должна была выступать Яна Качур, но была сделана замена) и Анастасии Брызгиной продемонстрировала второй результат во втором полуфинале — украинки пробежали за 3:32.06, проиграли 0.05 секунды Ямайке, но на 0.01 секунду опередили Польшу.
Этого хватило для прямой квалификации в финал эстафеты 4х400 метров, куда попадали два лучших результата в полуфиналах, а также две лучшие команды по времени.
Первое время в полуфиналах ожидаемо показали США — главные фавориты эстафеты. Американки на полторы секунды быстрее всех соперниц. Второе время в полуфинале за Ямайкой, а третье — за Украиной. Заняв второе место в первом полуфинале, в финал отобралась Великобритании. А благодаря лучшему времени в решающий забег попали также Польша и Италия.