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Украина с третьим результатом вышла в финал женской эстафеты на ЧМ

Сборная Украины
16:44 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Женская эстафетная четверка на дистанции 4х400 метров показала третье суммарное время в полуфиналах, отобравшись в финал чемпионата мира в помещении.

Украина в составе Татьяны Мельник, Екатерины Клымюк, Анны Ярощук-Рыжиковой (должна была выступать Яна Качур, но была сделана замена) и Анастасии Брызгиной продемонстрировала второй результат во втором полуфинале — украинки пробежали за 3:32.06, проиграли 0.05 секунды Ямайке, но на 0.01 секунду опередили Польшу.

Этого хватило для прямой квалификации в финал эстафеты 4х400 метров, куда попадали два лучших результата в полуфиналах, а также две лучшие команды по времени.

Первое время в полуфиналах ожидаемо показали США — главные фавориты эстафеты. Американки на полторы секунды быстрее всех соперниц. Второе время в полуфинале за Ямайкой, а третье — за Украиной. Заняв второе место в первом полуфинале, в финал отобралась Великобритании. А благодаря лучшему времени в решающий забег попали также Польша и Италия.

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Новости спорта, Бег, Екатерина Клымюк, Легкая атлетика, Новости легкой атлетики, Татьяна Мельник, Чемпионат мира, ЧМ.
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