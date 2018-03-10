Игорь Рептюх завоевал для Украины "бронзу" на Паралимпиаде-2018

На Паралимпийских играх 2018 года в гонке по биатлону на 7,5 километра стоя Игорь Рептюх пришел третьим, завоевав еще одну бронзовую медаль для сборной Украины. Об этом сообщает "24 канал".

На протяжении гонки украинский спортсмен допустил один промах и в итоге продемонстрировал время - 19 минут 27,6 секунд. Это на 46,1 секунды больше, чем у француза Бенжамина Давьета, который пришел первым — ни одного промаха и 19 минут 43,1 секунды. Вторым пришел канадец Марк Арендз, который финишировал с результатом в 19 минут 24,1 секунды (+30,8 секунд) и также ни разу не промахнулся, сообщает канал.

Также, в ходе данных соревнований, среди украинцев четвертым финишировал Григорий Ворчинский (0 промахов, 19 минут 47,7 секунды), двенадцатым — Виталий Сытник (2 промаха, 22 минуты 13,2 секунды) и пятнадцатым — Сергей Романюк (2 промаха, 23 минуты 45,9 секунды).

Напомним, что первую медаль на Паралимпиаде-2018 для Украины одержала Людмила Ляшенко, которая пришла третьей в биатлонной гонке на 6 километров среди спортсменок стоя.