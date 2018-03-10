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Игорь Рептюх завоевал для Украины "бронзу" на Паралимпиаде-2018

Игорь Рептюх
07:41 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Игорь Рептюх выиграл "бронзу" на Паралимпийских играх в Пхенчхане.

На Паралимпийских играх 2018 года в гонке по биатлону на 7,5 километра стоя Игорь Рептюх пришел третьим, завоевав еще одну бронзовую медаль для сборной Украины. Об этом сообщает "24 канал".

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На протяжении гонки украинский спортсмен допустил один промах и в итоге продемонстрировал время - 19 минут 27,6 секунд. Это на 46,1 секунды больше, чем у француза Бенжамина Давьета, который пришел первым — ни одного промаха и 19 минут 43,1 секунды. Вторым пришел канадец Марк Арендз, который финишировал с результатом в 19 минут 24,1 секунды (+30,8 секунд) и также ни разу не промахнулся, сообщает канал.

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Также, в ходе данных соревнований, среди украинцев четвертым финишировал Григорий Ворчинский (0 промахов, 19 минут 47,7 секунды), двенадцатым — Виталий Сытник (2 промаха, 22 минуты 13,2 секунды) и пятнадцатым — Сергей Романюк (2 промаха, 23 минуты 45,9 секунды).

Напомним, что первую медаль на Паралимпиаде-2018 для Украины одержала Людмила Ляшенко, которая пришла третьей в биатлонной гонке на 6 километров среди спортсменок стоя.

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