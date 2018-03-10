Украинские прыгуны в воду завоевали две медали на этапе Мировой серии в Пекине

В синхронных прыжках с вышки (10 метров) Максим Долгов и Александр Горшковозов заняли 2-е место и завоевали серебро (417,93 балла), сообщает официальный сайт соревнований.

Победили китайцы Чен Айшен / Янь Хао (484,29), тройку призеров замкнули британские прыгуны Томас Дэли / Даниэль Гудфеллоу (400,68). Кроме того, украинский дуэт Александр Горшковозов / Олег Колодий занял 3-е место в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина с результатом 406,89 балла. Здесь победили китайцы Цао Юань и Си Сии (497,34), серебро у россиян Ильи Захарова и Евгения Кузнецова (442,86).

Этап КМ продлится до воскресенья, 11 марта.