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Украинские прыгуны в воду завоевали две медали на этапе Мировой серии в Пекине

Максим Долгов и Александр Горшковозов
17:44 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости спорта: В Пекине завершился первый день этапа Мировой серии по прыжкам в воду, где украинские прыгуны завоевали серебро и бронзу.

В синхронных прыжках с вышки (10 метров) Максим Долгов и Александр Горшковозов заняли 2-е место и завоевали серебро (417,93 балла), сообщает официальный сайт соревнований.

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Победили китайцы Чен Айшен / Янь Хао (484,29), тройку призеров замкнули британские прыгуны Томас Дэли / Даниэль Гудфеллоу (400,68). Кроме того, украинский дуэт Александр Горшковозов / Олег Колодий занял 3-е место в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина с результатом 406,89 балла. Здесь победили китайцы Цао Юань и Си Сии (497,34), серебро у россиян Ильи Захарова и Евгения Кузнецова (442,86).

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Новости спорта, Александр Горшковозов, Максим Долгов, Прыжки в воду.
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