Медальный зачет 10 марта на Паралимпиаде-2018

В субботу, 10 марта, на Паралимпиаде в Южной Корее было разыграно 12 комплектов медалей: 6 в биатлоне и 6 в горнолыжном спорте.

Украинскую сборную в Пхенчхане представляют 30 спортсменов: 23 из них участвуют в соревнованиях, еще 10 – их гайды, люди, которые будут помогать спортсменам стартовать и передвигаться по трассе.

В первый день соревнований украинцы взяли 5 медалей (1 золото, 1 серебро и 3 бронзы).

"Золото" получил Виталий Лукьяненко, "серебро" завоевала Оксана Шишкова в биатлонной гонке на 6 километров среди спортсменок с нарушениями зрения, бронзу получили Людмила Ляшенко в биатлонной гонке на 6 километров среди спортсменок стоя, Игорь Рептюх в биатлонной гонке на 7,5 километра среди спортсменов стоя и Анатолий Ковалевский в биатлонном спринте на 7,5 километра среди мужчин с проблемами зрения.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ за 10 марта

№ Страна 1 США 3 1 1 5 2 Нейтральные паралимпийские атлеты 2 1 0 3 2 Франция 2 1 0 3 4 Украина 1 1 3 5 5 Канада 1 1 2 4 6 Германия 1 1 0 2 6 Словакия 1 1 0 2 8 Швейцария 1 0 0 1 9 Беларусь 0 2 2 4 10 Япония 0 2 0 2 11 Великобритания 0 1 0 1 12 Австрия 0 0 1 1 12 Бельгия 0 0 1 1 12 Италия 0 0 1 1 12 Новая Зеландия 0 0 1 1 - Австралия 0 0 0 0 - Андорра 0 0 0 0 - Аргентина 0 0 0 0 - Армения 0 0 0 0 - Болгария 0 0 0 0 - Босния и Герцеговина 0 0 0 0 - Бразилия 0 0 0 0 - Венгрия 0 0 0 0 - Греция 0 0 0 0 - Грузия 0 0 0 0 - Дания 0 0 0 0 - Иран 0 0 0 0 - Исландия 0 0 0 0 - Испания 0 0 0 0 - Казахстан 0 0 0 0 - Китай 0 0 0 0 - КНДР 0 0 0 0 - Корея Южная 0 0 0 0 - Косово 0 0 0 0 - Мексика 0 0 0 0 - Монголия 0 0 0 0 - Нидерланды 0 0 0 0 - Норвегия 0 0 0 0 - Польша 0 0 0 0 - Румыния 0 0 0 0 - Сербия 0 0 0 0 - Словения 0 0 0 0 - Турция 0 0 0 0 - Таджикистан 0 0 0 0 - Узбекистан 0 0 0 0 - Финляндия 0 0 0 0 - Хорватия 0 0 0 0 - Чехия 0 0 0 0 - Чили 0 0 0 0 - Швеция 0 0 0 0

Зимняя Паралимпиада-2018 началась в Пхенчхане 9 марта и продлится до 18 марта.