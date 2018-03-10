Медальный зачет 10 марта на Паралимпиаде-2018
Новости спорта: В первый день соревнований на Паралимпиаде в Южной Корее было разыграно 12 комплектов медалей.
В субботу, 10 марта, на Паралимпиаде в Южной Корее было разыграно 12 комплектов медалей: 6 в биатлоне и 6 в горнолыжном спорте.
Украинскую сборную в Пхенчхане представляют 30 спортсменов: 23 из них участвуют в соревнованиях, еще 10 – их гайды, люди, которые будут помогать спортсменам стартовать и передвигаться по трассе.
В первый день соревнований украинцы взяли 5 медалей (1 золото, 1 серебро и 3 бронзы).
"Золото" получил Виталий Лукьяненко, "серебро" завоевала Оксана Шишкова в биатлонной гонке на 6 километров среди спортсменок с нарушениями зрения, бронзу получили Людмила Ляшенко в биатлонной гонке на 6 километров среди спортсменок стоя, Игорь Рептюх в биатлонной гонке на 7,5 километра среди спортсменов стоя и Анатолий Ковалевский в биатлонном спринте на 7,5 километра среди мужчин с проблемами зрения.
Паралимпиада-2018: расписание, медали, все новости
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ за 10 марта
|№
|Страна
|1
|США
|3
|1
|1
|5
|2
|Нейтральные паралимпийские атлеты
|2
|1
|0
|3
|2
|Франция
|2
|1
|0
|3
|4
|Украина
|1
|1
|3
|5
|5
|Канада
|1
|1
|2
|4
|6
|Германия
|1
|1
|0
|2
|6
|Словакия
|1
|1
|0
|2
|8
|Швейцария
|1
|0
|0
|1
|9
|Беларусь
|0
|2
|2
|4
|10
|Япония
|0
|2
|0
|2
|11
|Великобритания
|0
|1
|0
|1
|12
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|12
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|12
|Италия
|0
|0
|1
|1
|12
|Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|-
|Австралия
|0
|0
|0
|0
|-
|Андорра
|0
|0
|0
|0
|-
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|-
|Армения
|0
|0
|0
|0
|-
|Болгария
|0
|0
|0
|0
|-
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|-
|Бразилия
|0
|0
|0
|0
|-
|Венгрия
|0
|0
|0
|0
|-
|Греция
|0
|0
|0
|0
|-
|Грузия
|0
|0
|0
|0
|-
|Дания
|0
|0
|0
|0
|-
|Иран
|0
|0
|0
|0
|-
|Исландия
|0
|0
|0
|0
|-
|Испания
|0
|0
|0
|0
|-
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|-
|Китай
|0
|0
|0
|0
|-
|КНДР
|0
|0
|0
|0
|-
|Корея Южная
|0
|0
|0
|0
|-
|Косово
|0
|0
|0
|0
|-
|Мексика
|0
|0
|0
|0
|-
|Монголия
|0
|0
|0
|0
|-
|Нидерланды
|0
|0
|0
|0
|-
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|-
|Польша
|0
|0
|0
|0
|-
|Румыния
|0
|0
|0
|0
|-
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|-
|Словения
|0
|0
|0
|0
|-
|Турция
|0
|0
|0
|0
|-
|Таджикистан
|0
|0
|0
|0
|-
|Узбекистан
|0
|0
|0
|0
|-
|Финляндия
|0
|0
|0
|
0
|-
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|-
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|-
|Чили
|0
|0
|0
|0
|-
|Швеция
|0
|0
|0
|0
Зимняя Паралимпиада-2018 началась в Пхенчхане 9 марта и продлится до 18 марта.