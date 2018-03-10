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Медальный зачет 10 марта на Паралимпиаде-2018
18:02 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: В первый день соревнований на Паралимпиаде в Южной Корее было разыграно 12 комплектов медалей.

В субботу, 10 марта, на Паралимпиаде в Южной Корее было разыграно 12 комплектов медалей: 6 в биатлоне и 6 в горнолыжном спорте.

Украинскую сборную в Пхенчхане представляют 30 спортсменов: 23 из них участвуют в соревнованиях, еще 10 – их гайды, люди, которые будут помогать спортсменам стартовать и передвигаться по трассе.

В первый день соревнований украинцы взяли 5 медалей (1 золото, 1 серебро и 3 бронзы).

"Золото" получил Виталий Лукьяненко, "серебро" завоевала Оксана Шишкова в биатлонной гонке на 6 километров среди спортсменок с нарушениями зрения, бронзу получили Людмила Ляшенко в биатлонной гонке на 6 километров среди спортсменок стоя, Игорь Рептюх в биатлонной гонке на 7,5 километра среди спортсменов стоя и Анатолий Ковалевский в биатлонном спринте на 7,5 километра среди мужчин с проблемами зрения.

Паралимпиада-2018: расписание, медали, все новости

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ за 10 марта

Страна        
1 США 3 1 1 5
2 Нейтральные паралимпийские атлеты 2 1 0 3
2 Франция 2 1 0 3
4 Украина 1 1 3 5
5 Канада 1 1 2 4
6 Германия 1 1 0 2
6 Словакия 1 1 0 2
8 Швейцария 1 0 0 1
9 Беларусь 0 2 2 4
10 Япония 0 2 0 2
11 Великобритания 0 1 0 1
12 Австрия 0 0 1 1
12 Бельгия 0 0 1 1
12 Италия 0 0 1 1
12 Новая Зеландия 0 0 1 1
- Австралия 0 0 0 0
- Андорра 0 0 0 0
- Аргентина 0 0 0 0
- Армения 0 0 0 0
- Болгария 0 0 0 0
- Босния и Герцеговина 0 0 0 0
- Бразилия 0 0 0 0
- Венгрия 0 0 0 0
- Греция 0 0 0 0
- Грузия 0 0 0 0
- Дания 0 0 0 0
- Иран 0 0 0 0
- Исландия 0 0 0 0
- Испания 0 0 0 0
- Казахстан 0 0 0 0
- Китай 0 0 0 0
- КНДР 0 0 0 0
- Корея Южная 0 0 0 0
- Косово 0 0 0 0
- Мексика 0 0 0 0
- Монголия 0 0 0 0
- Нидерланды 0 0 0 0
- Норвегия 0 0 0 0
- Польша 0 0 0 0
- Румыния 0 0 0 0
- Сербия 0 0 0 0
- Словения 0 0 0 0
- Турция 0 0 0 0
- Таджикистан 0 0 0 0
- Узбекистан 0 0 0 0
- Финляндия 0 0 0

0
- Хорватия 0 0 0 0
- Чехия 0 0 0 0
- Чили 0 0 0 0
- Швеция 0 0 0 0

Зимняя Паралимпиада-2018 началась в Пхенчхане 9 марта и продлится до 18 марта.

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