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Журавок во второй гонке подряд на подиуме этапа Кубка IBU
14:47 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Вслед за вторым местом в индивидуальной гонке, украинская биатлонистка Юлия Журавок посела третье место в спринте на этапе Кубка IBU в российском Увате.

Юлия Журавок показала лучшую скорострельность на огневых рубежах, которая вместе с идеальной точностью помогла украинке сражаться за победу. На выходе на последний круг Журавок была второй, выигрывая у немки Каролин Хорхлер 0.1 секунды. Решающие километры стали для украинки лучшими в Увате (она показала 9-й результат по скорости), но уступила чуть менее трех секунд Хорхлер, проиграв второе место.

Каролин Хорхлер стала второй, а победа досталась россиянке Евгении Павловой, которая даже несмотря на один круг штрафа была быстрее «точных» Каролин и Юлии.

Лучший результат в сезоне показала Надежда Белкина, которая с двумя нулями финишировала 10-й. До стрельбы стоя на высокие места претендовала Яна Бондарь, но три промаха отбросили ее на 25-е место, а Ольга Абрамова из-за четырех промахов финишировала 28-й из 44-х участниц.

Результаты гонки:

1. Евгения Павлова (Россия, 1+0) 24:12.5
2. Каролин Хорхлер (Германия, 0+0) +4.8
3. Юлия Журавок (Украина, 0+0) +7.5
4. Кристина Резцова (Россия, 0+0) +25.1

10. Надежда Белкина (0+0) +40.3
25. Яна Бондарь (0+3) +1:42.4
28. Ольга Абрамова (1+3) +1:55.2

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Новости спорта, Биатлон, Биатлон 2017/18, Новости биатлона, Юлия Журавок.
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