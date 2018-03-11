Биатлон: результаты женского масс-старта в Контиолахти

Только отсутствие промахов могло принести победу в этом масс-старте — слишком много спортсменок работали безупречно на огневых рубежах. Вплоть до последней стрельбы.

На решающий огневой рубеж вместе пришли три лидера — Ванесса Хинц, Анаис Шевалье и Лиза Витоцци. И только Хинц сумела закрыть все мишени, тогда как Шевалье и Витоции ушли на круг штрафа. Преследовательницы, тем не менее, попали в серьезный порыв ветра, из-за чего долго (и неточно) стреляли — благодаря этому Анаис и Лиза сумели пробежать круг штрафа и выйти на дистанцию второй и третьей.

Борьба на последнем круге была разве за серебро — Витоцци сумела на заключительном подьеме ускориться и выиграть второе место у Шевалье. Хинц спокойно победила, впервые в карьере поднявшись на подиум. Четвертое место в активе лидера общего зачета Кайсы Макарайнен (три круга штрафа), а пятой финишировала шведка Ханна Эберг.

Лучшая из украинок — Юлия Джима — заработала только два круга штрафа, но оба на последней стрельбе, из-за чего не сумела сразиться за место в топ-10, а финишировала 14-й. Вита Семеренко закончила гонку 17-й с тремя промахами, а Валентина Семеренко — 22-й.

Результаты гонки:

1. Ванесса Хинц (Германия, 0+0+0+0) 35:47.9

2. Лиза Витоцци (Италия, 0+0+0+1) +13.5

3. Анаис Шевалье (Франция, 0+0+0+1) +16.8

4. Кайса Макарайнен (Финляндия, 1+0+1+1) +43.4

5. Ханна Эберг (Швеция, 0+0+2+0) +1:02.1

6. Марте Олсбю (Норвегия, 1+0+0+2) +1:07.4

…

14. Юлия Джима (0+0+0+2) +1:28.6

17. Вита Семеренко (1+0+2+0) +1:46.0

22. Валентина Семеренко (1+0+0+2) +2:02.1