ХК "Пантеры" стали чемпионками Украины по хоккею

Отчетный поединок команда Вадима Радченко начала очень уверенно. Уже в первой массированной атаке Инна Вансович сумела открыть счет. А через две минуты Карина Евдокимова сделала счет 2:0. “Королевы Днепра” начали терять контроль над ситуацией, что привело к большому количеству удалений. Таким ходом событий не могли не воспользоваться харьковчанки. Еще до первого перерыва счет стал 4:0, а Евдокимова записала на свой счет хет-трик.

Только началась вторая 20-минутка, как Владислава Скащук “обокрала” Елизавету Улькову и уверенно переиграла голкипера соперниц. При счете 0:5 Алексей Короткий решился на замену голкипера и это несколько мобилизовало его подопечных. “Королевы” перехватили инициативу и заставили понервничать “пантер”. Елена Ткачук еще во втором периоде одну шайбу отыграла. А в дебюте третьего игрового отрезка Ткачук помогла отличиться Инне Русак.

“Пантеры” вовремя среагировали на ситуацию на льду и взвинтили темп. Очень активно заключительные минуты провела Диана Ковтун, успев отметиться дважды. Шайба Валерии Манчак за полторы минуты до финальной сирены уже ничего не изменила.

В итоге — 7:3 и “Пантеры” впервые в своей истории завоевали “золото” чемпионата Украины. “Королевы Днепра” в этом сезоне вынуждены довольствоваться лишь серебряными наградами.