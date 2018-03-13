Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Шевченко объявил список игроков на матчи с Саудовской Аравией и Японией Шевченко объявил список игроков на матчи с Саудовской Аравией и Японией
Новости: "Шахтер" отправился в Рим: список игроков "Шахтер" отправился в Рим: список игроков
Новости: Украинские синхронистки завоевали семь медалей на этапе Мировой серии в Париже Украинские синхронистки завоевали семь медалей на этапе Мировой серии
Новости: Паралимпиада-2018: медальный зачет 12 марта Паралимпиада-2018: медальный зачет 12 марта
X

ХК "Пантеры" стали чемпионками Украины по хоккею

ХК "Пантеры"
06:25 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: Победителем чемпионата Украины по женскому хоккею в сезоне 2017-2018 годов стали харьковские "Пантеры", которые в финале победили "Королев Днепра"

Отчетный поединок команда Вадима Радченко начала очень уверенно. Уже в первой массированной атаке Инна Вансович сумела открыть счет. А через две минуты Карина Евдокимова сделала счет 2:0. “Королевы Днепра” начали терять контроль над ситуацией, что привело к большому количеству удалений. Таким ходом событий не могли не воспользоваться харьковчанки. Еще до первого перерыва счет стал 4:0, а Евдокимова записала на свой счет хет-трик.

Только началась вторая 20-минутка, как Владислава Скащук “обокрала” Елизавету Улькову и уверенно переиграла голкипера соперниц. При счете 0:5 Алексей Короткий решился на замену голкипера и это несколько мобилизовало его подопечных. “Королевы” перехватили инициативу и заставили понервничать “пантер”. Елена Ткачук еще во втором периоде одну шайбу отыграла. А в дебюте третьего игрового отрезка Ткачук помогла отличиться Инне Русак.

“Пантеры” вовремя среагировали на ситуацию на льду и взвинтили темп. Очень активно заключительные минуты провела Диана Ковтун, успев отметиться дважды. Шайба Валерии Манчак за полторы минуты до финальной сирены уже ничего не изменила.

В итоге — 7:3 и “Пантеры” впервые в своей истории завоевали “золото” чемпионата Украины. “Королевы Днепра” в этом сезоне вынуждены довольствоваться лишь серебряными наградами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости хоккея, УХЛ, ХК Пантеры, Хоккей.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом

Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом
Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве

Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Украинские синхронистки завоевали семь медалей на этапе Мировой серии Паралимпиада-2018: медальный зачет 12 марта Украинки завоевали еще две медали на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане

Последние новости

В Киеве построят современную музыкальную школу "Умный фломастер" из Киева профинансировали на Kickstarter Для десятых классов готовят проектный курс по естествознанию
Сегодня читают в спорте
01 Украинский гимнаст получит российское гражданство
02 "Рома" - "Шахтер": слова Ди Франческо перед матчем
03 Форвард "Динамо" оценил шансы команды на проход в 1/4 ЛЕ
04 Зинченко выйдет в основе "Ман Сити" на матч против "Стока"
05 Президент ПСЖ отправится к Неймару с деловым предложением
Новости сегодня
07:06 Майки Гарсия: у Ломаченко свой путь
07:02 Гороскоп на сегодня, 13 марта 2018: все знаки зодиака
07:00 Знаменательные события в истории: 13 марта 2018 года
06:50 Гуттериш призывает к срочной эвакуации Восточной Гуты
06:46 Веселое настроение с утра: смешные анекдоты 13 марта
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В "Нафтогазе" сообщили, как будут действовать при неуплате "Газпромом" долга Какой будет реакция Нафтогаза при неуплате Газпромом долга
Новости: Адвокаты Кернеса: Доказательства обвинения недействительны Адвокаты Кернеса: доказательства ГПУ недействительны
Новости: Демократы требуют от Трампа новых санкций против РФ Демократы требуют от Трампа новых санкций против РФ
Новости: Рецепт дня: оригинальный салат "Шерлок" Рецепт дня: оригинальный салат "Шерлок"
Добавить комментарий
0