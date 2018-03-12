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В Формуле-1 может появиться женщина-пилот

Татьяна Кальдерон
17:34 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Twitter

Новости спорта: Колумбийка Татьяна Кальдерон может стать первой за 26 лет женщиной-пилотом в Формуле-1.

В прошлом году Татьяна Кальдерон была пилотом по развитию команды Заубер. Как сообщает mirror.co.uk, в нынешнем году она будет тестовым пилотом команды.

Это значит, что она сможет принимать участие в тренировках за рулем болида Заубера. В случае, если кто-то из основных пилотов команды, Маркус Эрикссон или Шарль Леклер, не смогут принять участие в гонке, подменить их может именно 26-летняя колумбийка.

Правда, ей предстоит конкурировать за это право с итальянцем Антонио Джовинацци, который в прошлом сезоне подменял в Заубере Паскаля Верляйна.

Таким образом, Кальдерон может стать первой за 26 лет женщиной-пилотом в Формуле-1. Ее предшественницей была Джованна Амати, которая в 1992 году выступила на одном Гран-При за Brabham, однако не смогла пройти квалификацию.

Ранее Нелла Ломбарди в период с 1974 по 1976 годы провела 17 гонок в Формуле-1 и заработала 0,5 очка. В 2014 году Сьюзи Вольфф принимала участие в тренировке перед Гран-При Великобритании в составе Уильямса.

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Новости спорта, Автоспорт, Новости автоспорта, Татьяна Кальдерон, Формула-1.
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