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Паралимпиада-2018: расписание на 12 марта

Паралимпиада-2018
19:52 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Вашему вниманию расписание всех соревнований в Пхенчхане на 12 марта.

Вторник, 13 марта

Горнолыжный спорт

2:30 - 6:00
8:00 Медали (6 комплектов)

Биатлон

Мужчины, 12,5 км, средняя дистанция (индивидуальная гонка)

03:55 - 04:43 Класс LW12 Тарас Радь
05:50 - 06:37 Класс LW8 Григорий Вовчинский, Игорь Рептюх, Сергей Романюк / Класс LW6 Виталий Сытник
07:40 - 8:13 Класс В1 Александр Казик / Класс В2 Дмитрий Суярко, Юрий Уткин, Анатолий Ковалевский, Ярослав Решетинский / Класс В3 Александр Махоткин, Виталий Лукьяненко

Женщины, 10 км, средняя дистанция (индивидуальная гонка)

05:30 - 06:11 Класс LW6 Юлия Батенкова-Бауман / Класс LW8 Ирина Буй, Богдана Конашук, Людмила Ляшенко
07:20 - 08:02 Класс В2 Ольга Прилуцкая, Оксана Шишкова

5:00 США - Южная Корея
8:30 Норвегия – Швеция
12:00 Чехия - Япония

Керлинг на колясках

2:35 Финляндия - Южная Корея
2:35 Норвегия – Швеция
2:35 Паралимпийцы из России – Словакия
2:35 Китай – Канада
7:35 США – Китай
7:35 Великобритания – Словакия
7:35 Швеция – Германия
7:35 Финляндия – Швейцария
12:35 Паралимпийцы из России – Великобритания
12:35 Канада – США
12:35 Швейцария - Южная Корея
12:35 Германия - Норвегия

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Новости спорта, Горнолыжный спорт, Другие виды, МОК, Паралимпиада-2018, Пхенчхан.
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