Паралимпиец Рептюх завоевал третью медаль на Играх в Пхенчхане

Лишь 6,7 с отделили украинца Игоря Рептюха от завоевания “золота”, которое досталось французу Бенжамину Дави. В обоих паралимпийцев по 1 штрафному кругу. Таким образом, на счету украинца серебряная награда. Тройку на пьедестале почета замкнул канадец Марк Арендзе (1) +30,9 с.

Отметим, что другие два представителя Украины Сергей Романюк и Виталий Сытник стали 7 и 8 соответственно.

Добавим также, для Рептюха данная медаль стала третьей на Играх в Южной Корее. До этого он выигрывал “бронзу” в биатлоне на дистанции 7,5 км и “золото” в лыжной гонке.