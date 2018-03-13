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Паралимпиец Рептюх завоевал третью медаль на Играх в Пхенчхане

Игорь Рептюх
08:21 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: В борьбу за медали Паралимпийских игр в Пхенчхане вступили биатлонисты с поражением опорно-двигательного аппарата на средней дистанции 12,5 км.

Лишь 6,7 с отделили украинца Игоря Рептюха от завоевания “золота”, которое досталось французу Бенжамину Дави. В обоих паралимпийцев по 1 штрафному кругу. Таким образом, на счету украинца серебряная награда. Тройку на пьедестале почета замкнул канадец Марк Арендзе (1) +30,9 с.

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Отметим, что другие два представителя Украины Сергей Романюк и Виталий Сытник стали 7 и 8 соответственно.

Добавим также, для Рептюха данная медаль стала третьей на Играх в Южной Корее. До этого он выигрывал “бронзу” в биатлоне на дистанции 7,5 км и “золото” в лыжной гонке.

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