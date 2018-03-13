Паралимпиада-2018: медальный зачет 13 марта
Новости спорта: По итогам соревнований 13 марта на Паралимпиаде-2018 сборная Украины поднялась на второе общекомандное место.
Во вторник,13 марта, на Паралимпийских Играх в Пхенчхане прошел четвертый соревновательный день. Было разыграно 6 комплектов медалей в биатлоне. Кроме того, было разыграно 6 комплектов наград в горнолыжном спорте.
Сборная Украины завоевала 13 марта 6 медалей: 2 "золота", 2 "серебра" и 2 "бронзы". Оксана Шишкова и Тарас Радь принесли Украине сегодня наивысшие награды. Рептюху Игорю и Казику Александру немного не хватило для завоевание "золота"а Людмила Ляшенко и Юрий Уткин завоевали "бронзу".
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
13 марта (обновляется)
|№
|Страна
|1
|США
|6
|6
|5
|17
|2
|Нейтральные паралимпийские атлеты
|5
|5
|3
|13
|3
|Украина
|5
|4
|6
|15
|4
|Словакия
|5
|1
|1
|7
|5
|Франция
|4
|5
|3
|12
|6
|Германия
|4
|5
|1
|10
|7
|Канада
|4
|1
|5
|10
|8
|Беларусь
|2
|3
|2
|7
|9
|Нидерланды
|2
|2
|0
|4
|10
|Швейцария
|2
|0
|0
|2
|11
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|12
|Финляндия
|1
|0
|0
|1
|13
|Великобритания
|0
|3
|1
|4
|14
|Япония
|0
|2
|3
|5
|15
|Италия
|0
|2
|1
|3
|16
|Австрия
|0
|1
|2
|3
|17
|Испания
|0
|1
|1
|2
|18
|Новая Зеландия
|0
|0
|2
|2
|18
|Норвегия
|0
|0
|2
|2
|20
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|20
|Корея Южная
|0
|0
|1
|1
|-
|Андорра
|0
|0
|0
|0
|-
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|-
|Армения
|0
|0
|0
|0
|-
|Болгария
|0
|0
|0
|0
|-
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|-
|Бразилия
|0
|0
|0
|0
|-
|Венгрия
|0
|0
|0
|0
|-
|Греция
|0
|0
|0
|0
|-
|Грузия
|0
|0
|0
|0
|-
|Дания
|0
|0
|0
|0
|-
|Иран
|0
|0
|0
|0
|-
|Исландия
|0
|0
|0
|0
|-
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|-
|Китай
|0
|0
|0
|0
|-
|КНДР
|0
|0
|0
|0
|-
|Косово
|0
|0
|0
|0
|-
|Мексика
|0
|0
|0
|0
|-
|Монголия
|0
|0
|0
|0
|-
|Польша
|0
|0
|0
|0
|-
|Румыния
|0
|0
|0
|0
|-
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|-
|Словения
|0
|0
|0
|0
|-
|Турция
|0
|0
|0
|0
|-
|Таджикистан
|0
|0
|0
|0
|-
|Узбекистан
|0
|0
|0
|0
|-
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|-
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|-
|Чили
|0
|0
|0
|0
|-
|Швеция
|0
|0
|0
|0
На данный момент медали Паралимпиады-2018 завоевали спортсмены 21 стран. Зимние Паралимпийские игры началась в Пхенчхане 9 марта и продлятся до 18 марта.