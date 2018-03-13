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Паралимпиада-2018: медальный зачет 13 марта

Украина на Паралимпиаде-2018: Тарас Радь завоевал "золото"
11:05 Сегодня Телеграф

Новости спорта: По итогам соревнований 13 марта на Паралимпиаде-2018 сборная Украины поднялась на второе общекомандное место.

Во вторник,13 марта, на Паралимпийских Играх в Пхенчхане прошел четвертый соревновательный день. Было разыграно 6 комплектов медалей в биатлоне. Кроме того, было разыграно 6 комплектов наград в горнолыжном спорте.

Сборная Украины завоевала 13 марта 6 медалей: 2 "золота", 2 "серебра" и 2 "бронзы". Оксана Шишкова и Тарас Радь принесли Украине сегодня наивысшие награды. Рептюху Игорю и Казику Александру немного не хватило для завоевание "золота"а Людмила Ляшенко и Юрий Уткин завоевали "бронзу". 

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

13 марта (обновляется)

Страна        
1 США 6 6 5 17
2 Нейтральные паралимпийские атлеты 5 5 3 13
3 Украина 5 4 6 15
4 Словакия 5 1 1 7
5 Франция 4 5 3 12
6 Германия 4 5 1 10
7 Канада 4 1 5 10
8 Беларусь 2 3 2 7
9 Нидерланды 2 2 0 4
10 Швейцария 2 0 0 2
11 Австралия 1 0 1 2
12 Финляндия 1 0 0 1
13 Великобритания 0 3 1 4
14 Япония 0 2 3 5
15 Италия 0 2 1 3
16 Австрия 0 1 2 3
17 Испания 0 1 1 2
18 Новая Зеландия 0 0 2 2
18 Норвегия 0 0 2 2
20 Бельгия 0 0 1 1
20 Корея Южная 0 0 1 1
- Андорра 0 0 0 0
- Аргентина 0 0 0 0
- Армения 0 0 0 0
- Болгария 0 0 0 0
- Босния и Герцеговина 0 0 0 0
- Бразилия 0 0 0 0
- Венгрия 0 0 0 0
- Греция 0 0 0 0
- Грузия 0 0 0 0
- Дания 0 0 0 0
- Иран 0 0 0 0
- Исландия 0 0 0 0
- Казахстан 0 0 0 0
- Китай 0 0 0 0
- КНДР 0 0 0 0
- Косово 0 0 0 0
- Мексика 0 0 0 0
- Монголия 0 0 0 0
- Польша 0 0 0 0
- Румыния 0 0 0 0
- Сербия 0 0 0 0
- Словения 0 0 0 0
- Турция 0 0 0 0
- Таджикистан 0 0 0 0
- Узбекистан 0 0 0 0
- Хорватия 0 0 0 0
- Чехия 0 0 0 0
- Чили 0 0 0 0
- Швеция 0 0 0 0

На данный момент медали Паралимпиады-2018 завоевали спортсмены 21 стран. Зимние Паралимпийские игры началась в Пхенчхане 9 марта и продлятся до 18 марта.

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