Паралимпиада-2018: медальный зачет 13 марта

Во вторник,13 марта, на Паралимпийских Играх в Пхенчхане прошел четвертый соревновательный день. Было разыграно 6 комплектов медалей в биатлоне. Кроме того, было разыграно 6 комплектов наград в горнолыжном спорте.

Сборная Украины завоевала 13 марта 6 медалей: 2 "золота", 2 "серебра" и 2 "бронзы". Оксана Шишкова и Тарас Радь принесли Украине сегодня наивысшие награды. Рептюху Игорю и Казику Александру немного не хватило для завоевание "золота"а Людмила Ляшенко и Юрий Уткин завоевали "бронзу".

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

13 марта (обновляется)

№ Страна 1 США 6 6 5 17 2 Нейтральные паралимпийские атлеты 5 5 3 13 3 Украина 5 4 6 15 4 Словакия 5 1 1 7 5 Франция 4 5 3 12 6 Германия 4 5 1 10 7 Канада 4 1 5 10 8 Беларусь 2 3 2 7 9 Нидерланды 2 2 0 4 10 Швейцария 2 0 0 2 11 Австралия 1 0 1 2 12 Финляндия 1 0 0 1 13 Великобритания 0 3 1 4 14 Япония 0 2 3 5 15 Италия 0 2 1 3 16 Австрия 0 1 2 3 17 Испания 0 1 1 2 18 Новая Зеландия 0 0 2 2 18 Норвегия 0 0 2 2 20 Бельгия 0 0 1 1 20 Корея Южная 0 0 1 1 - Андорра 0 0 0 0 - Аргентина 0 0 0 0 - Армения 0 0 0 0 - Болгария 0 0 0 0 - Босния и Герцеговина 0 0 0 0 - Бразилия 0 0 0 0 - Венгрия 0 0 0 0 - Греция 0 0 0 0 - Грузия 0 0 0 0 - Дания 0 0 0 0 - Иран 0 0 0 0 - Исландия 0 0 0 0 - Казахстан 0 0 0 0 - Китай 0 0 0 0 - КНДР 0 0 0 0 - Косово 0 0 0 0 - Мексика 0 0 0 0 - Монголия 0 0 0 0 - Польша 0 0 0 0 - Румыния 0 0 0 0 - Сербия 0 0 0 0 - Словения 0 0 0 0 - Турция 0 0 0 0 - Таджикистан 0 0 0 0 - Узбекистан 0 0 0 0 - Хорватия 0 0 0 0 - Чехия 0 0 0 0 - Чили 0 0 0 0 - Швеция 0 0 0 0

На данный момент медали Паралимпиады-2018 завоевали спортсмены 21 стран. Зимние Паралимпийские игры началась в Пхенчхане 9 марта и продлятся до 18 марта.