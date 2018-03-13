Украина будет бойкотировать этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в России
Новости спорта: Также украинские биатлонисты будут бойкотировать этап Кубка IBU в Ханты-Мансийске
Федерация биатлона Украины официально подтвердила информацию о том, что украинские спортсмены не будут выступать на этапе Кубка мира в российской Тюмени, а также сообщила о бойкоте этапа Кубка IBU в Ханты-Мансийске.
«Сегодня, 13 марта, на встрече министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова и президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака принято совместное решение о том, что украинская сборная не будет принимать участие в соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации.
В связи с этим основная сборная завершит сезон восьмым этапом Кубка мира в норвежском Холменколлене, а команда Б возвращается в Украину, пропуская последний этап Кубка IBU в Ханты-Мансийске», – говорится в заявлении Федерации.
Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.