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Украина будет бойкотировать этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в России

Cборная Украины по биатлону
16:31 Сегодня Телеграф
ФБУ

Новости спорта: Также украинские биатлонисты будут бойкотировать этап Кубка IBU в Ханты-Мансийске

Федерация биатлона Украины официально подтвердила информацию о том, что украинские спортсмены не будут выступать на этапе Кубка мира в российской Тюмени, а также сообщила о бойкоте этапа Кубка IBU в Ханты-Мансийске.

«Сегодня, 13 марта, на встрече министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова и президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака принято совместное решение о том, что украинская сборная не будет принимать участие в соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации.

В связи с этим основная сборная завершит сезон восьмым этапом Кубка мира в норвежском Холменколлене, а команда Б возвращается в Украину, пропуская последний этап Кубка IBU в Ханты-Мансийске», – говорится в заявлении Федерации.

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.

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Новости спорта, Биатлон, Биатлон 2017/18, Новости биатлона, Сборная Украины.
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