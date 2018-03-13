Олимпийский чемпион Абраменко получил награды НОК

Олимпийский чемпион Александр Абраменко и его тренер Энвер Аблаев получили награды Национального олимпийского комитета Украины, как лучшие спортсмен и тренер месяца.

Просмотрев кадры триумфального золотого прыжка Абраменко, президент национального олимпийского комитета Сергей Бубка признался, что"эмоции снова нахлынули".

"Сегодня мы чествуем героя украинского спорта! В далеком Пхенчхане на зимних Олимпийских играх Александр написал новую страницу истории. Он не только получил первое олимпийское "золото" в фристайле, но и стал первым Олимпийским чемпионом среди мужчин за время выступлений украинской команды независимой Украины", - именно с этих слов начал поздравления Сергей Бубка.

"Любой успех в жизни человека невозможно без поддержки и веры близких людей. Уверен, что без такого человека как Энвер, Саше было бы очень трудно достичь олимпийского триумфа. Энвер никогда не переставал верить в Сашу, а главное - и после полученной травмы колена", - сказал президент НОК, приветствуя лучшего тренера месяца Энвера Аблаева.

Во время мероприятия состоялась еще одно приятное событие для Александра и его наставника Энвера Аблаева. Бизнесмен и меценат Павел Фукс, который накануне зимних Олимпийских игр в Пхенчхане пообещал денежные вознаграждения медалистам соревнований и их тренеров, вручил сертификаты размером по 50 000 долларов Олимпийскому чемпиону и его наставнику.

"Я сам был спортсменом и прекрасно знаю, как важна любая поддержка. Пообщавшись с нашими лауреатами еще раз убедился, каким непростым был путь к этой блестящей победы", - сказал Павел Фукс.

Добавим, что Александр во второй раз получает звание лучшего спортсмена месяца. Он был удостоен этого звания два года назад в феврале-2016 благодаря получению трех медалей на этапах Кубка мира и малого Хрустального глобуса в лыжной акробатике.