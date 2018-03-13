"Хочется приехать в Россию": Брынзак - о бойкоте КМ в Тюмени

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак не согласен с бойкотом украинской сборной этапа Кубка мира в Тюмени и этапа Кубка IBU в Ханты-Мансийске.

– Я встречался сегодня с политиками, мы долго общались. В итоге приняли решение временно отказаться от участия в турнирах, проходящих в России.

– Получается, Украина не будет представлена на всех соревнованиях, проводимых на территории России?

– Пока так. А дальше посмотрим.

– Что должно произойти, чтобы ваш бойкот был снят?

– Хочется, чтобы все изменилось. Чтобы мы снова приехали в Россию и в честной борьбе завоевывали медали. Нужно, чтобы общая политическая ситуация улучшилась, атмосфера перестала накаляться. Надеюсь, все восстановится», – сказал Брынзак.