Паралимпиада-2018: медальный зачет 14 марта

Пятый день Паралимпийских игр в Пхенчхане стал наименее урожайным для Украины. В среду, 14 марта, Украина завоевала лишь одну бронзовую награду на Паралимпийских играх в корейском Пхенчхане.

В этот день в украинской команде за медали боролись 11 представителей лыжных гонок.

В итоге медаль выиграла только Оксана Шишков, которой помогал Виталий Казаков. Она финишировала с третьим результатом в спринте среди спортсменок с нарушением зрения. 26-летняя харьковчанка Шишкова до последнего боролась за "серебро", однако в итоге финишировала третьей.

Таким образом, после пятого соревновательного дня Украина опустилась на 3 место медального зачета.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

14 марта

№ Страна 1 США 8 6 6 20 2 Нейтральные паралимпийские атлеты 6 6 4 16 3 Украина 5 4 7 16 4 Словакия 5 1 1 7 6 Франция 4 6 3 13 5 Германия 4 6 1 11 7 Канада 4 1 7 12 8 Беларусь 3 4 2 9 9 Нидерланды 2 2 0 4 10 Швейцария 2 0 0 2 11 Австралия 1 0 1 2 11 Финляндия 1 0 1 2 13 Казахстан 1 0 0 1 14 Япония 0 3 3 6 15 Великобритания 0 3 1 4 16 Италия 0 2 1 3 17 Австрия 0 1 2 3 17 Норвегия 0 1 2 3 19 Испания 0 1 1 2 20 Новая Зеландия 0 0 2 2 21 Бельгия 0 0 1 1 21 Корея Южная 0 0 1 1

Зимняя Паралимпиада-2018 началась в Пхенчхане 9 марта и продлится до 18 марта.