Паралимпиада-2018: медальный зачет 14 марта
Новости спорта: На Паралимпийских играх в Пхенчхане завершился 5-й день соревнований.
Пятый день Паралимпийских игр в Пхенчхане стал наименее урожайным для Украины. В среду, 14 марта, Украина завоевала лишь одну бронзовую награду на Паралимпийских играх в корейском Пхенчхане.
В этот день в украинской команде за медали боролись 11 представителей лыжных гонок.
В итоге медаль выиграла только Оксана Шишков, которой помогал Виталий Казаков. Она финишировала с третьим результатом в спринте среди спортсменок с нарушением зрения. 26-летняя харьковчанка Шишкова до последнего боролась за "серебро", однако в итоге финишировала третьей.
Таким образом, после пятого соревновательного дня Украина опустилась на 3 место медального зачета.
Паралимпиада-2018: расписание, медали, все новости
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
14 марта
|№
|Страна
|1
|США
|8
|6
|6
|20
|2
|Нейтральные паралимпийские атлеты
|6
|6
|4
|16
|3
|Украина
|5
|4
|7
|16
|4
|Словакия
|5
|1
|1
|7
|6
|Франция
|4
|6
|3
|13
|5
|Германия
|4
|6
|1
|11
|7
|Канада
|4
|1
|7
|12
|8
|Беларусь
|3
|4
|2
|9
|9
|Нидерланды
|2
|2
|0
|4
|10
|Швейцария
|2
|0
|0
|2
|11
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|11
|Финляндия
|1
|0
|1
|2
|13
|Казахстан
|1
|0
|0
|1
|14
|Япония
|0
|3
|3
|6
|15
|Великобритания
|0
|3
|1
|4
|16
|Италия
|0
|2
|1
|3
|17
|Австрия
|0
|1
|2
|3
|17
|Норвегия
|0
|1
|2
|3
|19
|Испания
|0
|1
|1
|2
|20
|Новая Зеландия
|0
|0
|2
|2
|21
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|21
|Корея Южная
|0
|0
|1
|1
Зимняя Паралимпиада-2018 началась в Пхенчхане 9 марта и продлится до 18 марта.