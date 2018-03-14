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Паралимпиада-2018: медальный зачет 14 марта
09:14 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: На Паралимпийских играх в Пхенчхане завершился 5-й день соревнований.

Пятый день Паралимпийских игр в Пхенчхане стал наименее урожайным для Украины. В среду, 14 марта, Украина завоевала лишь одну бронзовую награду на Паралимпийских играх в корейском Пхенчхане.

В этот день в украинской команде за медали боролись 11 представителей лыжных гонок.

В итоге медаль выиграла только Оксана Шишков, которой помогал Виталий Казаков. Она финишировала с третьим результатом в спринте среди спортсменок с нарушением зрения. 26-летняя харьковчанка Шишкова до последнего боролась за "серебро", однако в итоге финишировала третьей.

Таким образом, после пятого соревновательного дня Украина опустилась на 3 место медального зачета.

Паралимпиада-2018: расписание, медали, все новости

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

14 марта

Страна        
1 США 8 6 6 20
2 Нейтральные паралимпийские атлеты 6 6 4 16
3 Украина 5 4 7 16
4 Словакия 5 1 1 7
6 Франция 4 6 3 13
5 Германия 4 6 1 11
7 Канада 4 1 7 12
8 Беларусь 3 4 2 9
9 Нидерланды 2 2 0 4
10 Швейцария 2 0 0 2
11 Австралия 1 0 1 2
11 Финляндия 1 0 1 2
13 Казахстан 1 0 0 1
14 Япония 0 3 3 6
15 Великобритания 0 3 1 4
16 Италия 0 2 1 3
17 Австрия 0 1 2 3
17 Норвегия 0 1 2 3
19 Испания 0 1 1 2
20 Новая Зеландия 0 0 2 2
21 Бельгия 0 0 1 1
21 Корея Южная 0 0 1 1

Зимняя Паралимпиада-2018 началась в Пхенчхане 9 марта и продлится до 18 марта.

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