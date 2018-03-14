Бьорндален планирует выступать до 50 лет

«Я ставил цель — подойти в оптимальной форме к Олимпиаде, но мне не удалось отобраться на Игры, поэтому я сосредоточился на помощи супруге, Дарье. Сейчас у меня есть шанс попасть на этап Кубка мира, и я настраиваюсь на предстоящие старты. У меня есть мотивация выступать до 50 лет.

В следующем сезоне всё начнётся сначала. Мне нужно будет быстрее приступить к полноценной работе, чем в этом сезоне. В середине июля я не был готов на 100%, а следующим летом я должен быстрее набрать форму».

Напомним, что сейчас Бьорндалену 44 года.