Официально. Украинским спортсменам запретили участвовать в спортивных соревнованиях в России
Новости спорта: Сегодня, 14 марта, Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ о запрете участия национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях в РФ.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.
"Настоящее требует от нас более решительных действий. Поэтому я подписал новый приказ о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", украинские спортсмены не будут принимать участие ни в каких соревнованиях, проходящих на территории РФ", – отметил министр.
Согласно приказу запрещается планировать и проводить на территории России тренировочные сборы и участвовать в спортивных соревнованиях.
"Соревнования в России, с оглядкой на внутреннюю и внешнюю политику этого государства, просто опасны для наших спортсменов", – написал Игорь Жданов.
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И призвал международные федерации не назначать соревнований на территории России.
"Министерство молодежи и спорта и я, как министр, призываем международные федерации не назначать соревнований на территории страны, где систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта, и которая является нарушителем кодекса ВАДА. Агрессоры и нарушители должны быть изгнаны с арены мирового спорта".