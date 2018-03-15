Нурмагомедов: Макгрегору нужно быть подальше от ММА

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов разыграет титул Конора Макгрегора в бою против Тони Фергюсона. По словам россиянина, ирландец теперь король бургеров, имея в виду рекламу сети ресторанов быстрого питания, в которой снялся Макгрегор, и ему не стоит возвращаться в ММА.

"Раньше Макгрегора называли королем, но теперь он король бургеров, Burger King. Конор уже заработал денег, он чемпион UFC в двух весовых категориях, так что теперь ему лучше держаться подальше от этого спорта, потому что MMA для настоящих мужчин, а не для королей бургеров. Не думаю, что Макгрегор вернется, чтобы провести настоящие бои, он ищет себе легких соперников вроде Флойда Мейвезера", - сказал Нурмагомедов Yahoo Sports.