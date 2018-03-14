Пидручный назвал причины неудач сборной Украины на Олимпиаде

Капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный рассказал о настроении команды перед этапом Кубка мира в Холменколлене.

– Добрались нормально, правда, немного рейс наш задержали, но ничего страшного не случилось. Вроде как у всех все хорошо, не слышал, чтобы кто-то приболел. Правда, у меня до сих пор после эстафеты насморк небольшой, но тем не менее я готов ко всем норвежским стартам.

- Какое настроение в команде перед последним этапом сезона?

– Все уже ждут его окончания. Есть, конечно, разница в этапах, которые были до Олимпийских игр и после них. Если до этого ты всячески готовился к главным зимним стартам, делал все по накатанной, то сейчас немного по-другому. Теперь пробуешь разные тактики.

Я, к примеру, в смешанной эстафете пробовал ко второму рубежу ускориться, нагнать пульс, хотя ранее такого не делал. Одним словом, от стартов теперь просто получаешь удовольствие.

- Под конец сезона результаты у мужской сборной пошли на спад. Это как-то связанно с уже отпускным настроением?

– Если говорить о спринте в Контиолахте, то просто не сложилось, не наш был день. Артем Прима тогда был после болезни, и его участие в этой гонке вообще было под вопросом.

Что касается остальных, то не знаю, я не могу сказать, что мы где-то расслабились и не работали, просто так получилось. Но если взять эстафеты, то вот Артем Тищенко показал, наверное, даже больше чем мог. Пускай ребята и заняли 4-е место, но оно более чем заслуженное. Так и у нас было. Что я, что Артем – всегда держались в группе лидеров, и вот результат.

Что касается выступлений на Олимпийских играх – пускай специалисты анализируют. Для себя я сделал вывод, что в Корее просто получилось неудачное стечение обстоятельств. В начале Олимпиады я был очень утомлен. Это дало свой эффект. Я не мог бежать так, как бегу обычно.

После Антхольца мы планировали отправиться на восстановительный сбор, но, в итоге, отбегали еще и чемпионат Европы. Конечно, медали на континентальном первенстве очень важны, но, может тогда нам стоило пропустить этап Кубка мира в Антхольце. Но, как говорят, после боя кулаками не машут, – сказал Пидручный.