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Валя Семеренко и Пидручный откроют украинские спринты в Осло

Валя Семеренко
19:01 Сегодня Телеграф
tribuna.com

Новости спорта: Были опубликованы старт-листы спринтерских гонок на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Завтра мужским и женскими спринтами начнется предпоследний, восьмой этап Кубка мира 2017/2018 в Холменколлене. Из-за решения министра спорта Украины Игоря Жданова бойкотировать соревнования в Тюмени этап в Холменколлене станет последним для сборной Украины в нынешнем сезоне.

На старт завтрашних спринтов выйдут 10 представителей сборной Украины — по 5 мужчин и женщин.

Первой из украинок на дистанцию женского спринта (начало — в 13:00 по Киеву) отправится Валя Семеренко — ей достался 27-й стартовый номер. Кроме нее Украину представят Юлия Джима (32-й номер), Вита Семеренко (42), Анастасия Меркушина (46) и Ирина Варвинец (56).

Что касается мужского спринта (начало — в 15:45 по Киеву), то первым из украинцев будет стартовать Дмитрий Пидручный — 5-й номер. Кроме него за Украину выступят Артем Прима (30), Владимир Семаков (52), Руслан Ткаленко (76) и Артем Тищенко (92). 

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Новости спорта, Биатлон, Валентина Семеренко, Дмитрий Пидручный, Новости биатлона.
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