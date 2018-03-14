Валя Семеренко и Пидручный откроют украинские спринты в Осло

Завтра мужским и женскими спринтами начнется предпоследний, восьмой этап Кубка мира 2017/2018 в Холменколлене. Из-за решения министра спорта Украины Игоря Жданова бойкотировать соревнования в Тюмени этап в Холменколлене станет последним для сборной Украины в нынешнем сезоне.

На старт завтрашних спринтов выйдут 10 представителей сборной Украины — по 5 мужчин и женщин.

Первой из украинок на дистанцию женского спринта (начало — в 13:00 по Киеву) отправится Валя Семеренко — ей достался 27-й стартовый номер. Кроме нее Украину представят Юлия Джима (32-й номер), Вита Семеренко (42), Анастасия Меркушина (46) и Ирина Варвинец (56).

Что касается мужского спринта (начало — в 15:45 по Киеву), то первым из украинцев будет стартовать Дмитрий Пидручный — 5-й номер. Кроме него за Украину выступят Артем Прима (30), Владимир Семаков (52), Руслан Ткаленко (76) и Артем Тищенко (92).