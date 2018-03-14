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ХК "Кременчук" стал вторым финалистом плей-офф

ХК Кременчук
23:48 Ср, 14 Март 2018 Телеграф
sport.ua

Новости спорта: ХК Кременчук одержал волевую победу над Белым Барсом на своем льду и выиграл полуфинальную серию всухую - 3:0.

После сухой победы Донбасса над Динамо Харьков в первом полуфинале (3:0), и во втором Кременчук также всухую прошел Белый Барс. Правда, белоцерковцы сумели оказать более достойное сопротивление.

В сегодняшнем поединке Белый арс был близок к тому, чтобы размочить счет в серии, ведя по ходу матча 3:1 и 4:2. Однако хозяев льду удалось отыграться до конца основного времени, а в овертайме Дмитрий Чернышенко принес Кременчуку победу — 5:4.

Таким образом в финале плей-офф УХЛ Донбасс сыграет с ХК Кременчук. Финальная серия стартует 17 марта.

Напомним, в текущем сезоне УХЛ превратилась в юниорско-молодежное первенство, неофициально запретив выступать игрокам старше 1993 года рождения, а костяк команд составляют юниоры 1998 года рождения и младше.

Это решение привело к катастрофическому падению уровня чемпионата Украины и к отсутствию какой-либо конкуренции между командами в Лиге.

ХК Кременчук — Белый Барс 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: 02:14 Лесников (Куцевич, Даниленко) — 0:1; 06:44 Бондаренко (Ромащенко, Тимченко — больш.) — 0:2; 16:52 Толстушко (Бойков, Карпенко — больш.) — 1:2; 17:59 Разумов (Грицюк, Табашник) — 1:3; 20:10 Толстушко (Чернышенко — больш.) — 2:3; 22:07 Бондаренко (Тимченко, Герцик) — 2:4; 42:06 Алексанян (Т. Гриценко, Грицких) — 3:4; 44:42 Т. Гриценко (Кривошапкин) — 4:4; 60:41 Чернышенко (Бойков, Костюк) — 5:4

Счет в серии до трех побед — 3:0

ХК Кременчук: Власенко; Толстушко — Козачук, Наливайко — Грицких, Савицкий — Горлушко, Бойков — Карпенко — Чернышенко, Рубан — Костюк — Алексанян-Петрович, Полищук — Чорный — Т. Гриценко, Ефимочкин.

Белый Барс (Белая Церковь): Люльчук (Качула – с 44:42); Логач — Герцик, Васильев — Ядловский, Табашник — Грицюк, Савченко; Бондаренко — Ромащенко — Тимченко, Куцевич — Даниленко — Лесников, Панов — Разумов — Печерских, Козиенко — Дурдыев — Гуменюк.

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