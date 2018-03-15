Названы претенденты на звание лучших в украинском спорте в 2017 году
Новости спорта: Награждение Героев спортивного года состоится 4 апреля в Киеве.
В Олимпийском доме состоялось заседание Украинской Академии спорта, во время которого члены Академии - выдающиеся атлеты разных лет, легенды спорта путем тайного голосования определились с именами победителей XII Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года-2017" в 9 различных номинациях.
Их имена назовут во время самой Церемонии, которая состоится 4 апреля в Украинском доме.
"Подобные заседания Украинской Академии спорта стали уже хорошей традицией - и каждый год в начале весны мы собираемся в кругу друзей для того, чтобы выбрать лучших из лучших спортсменов, тренеров, команд и специалистов спорта. Каждый раз обсуждение кандидатов на звание "Герои спортивного года" вызывает активную дискуссию, а это в очередной раз подтверждает, что нашей стране есть кем гордиться", - отметил президент НОК Сергей Бубка.
Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов отметил: "Победы наших спортсменов в 2017 году вдохновляют на дальнейшую работу. В сотрудничестве с федерациями по различным видам спорта, спортивными активистами, всеми неравнодушными, при поддержке Правительства, будем развивать и поднимать на новую ступень Украину - мощную спортивную страну", - отметил Жданов.
Кандидаты для награждения Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года-2017"
Лучший спортсмен года
Олег Верняев;
Михаил Романчук;
Александр Хижняк.
Лучшая спортсменка года
Элина Свитолина;
Юлия Ткач;
Ольга Харлан.
Лучший тренер года:
Светлана Саидов;
Тамара Токмачева;
Александр Хижняк.
Сенсация года:
Екатерина Кривая;
Юлия Левченко;
Дарья Билодед.
Лучшая команда года (сборная)
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3;
Женская сборная Украины по биатлону;
Сборная Украины по синхронному плаванию.
Олимпийская надежда Украины:
Дарья Белодед;
Марта Костюк;
Ярослава Магучих.
Сильные духом (паралимпийские виды спорта)
Лейля Аджаметова;
Людмила Ляшенко;
Иван Сивак.
Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта)
Станислав Горуна;
Лариса Соловьева
Светлана Тросюк.