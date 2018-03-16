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Ольга Харлан стала лауреатом престижной украинской премии

Ольга Харлан
07:14 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Титулованная украинская фехтовальщица Ольга Харлан стала победителем всеукраинской премии "Женщина Украины" в категории Спорт.

Вместе с Харлан в спортивной номинации за победу боролись также легкоатлетка Юлия Левченко, Элина Свитолина (теннис), Дарья Белодед (дзюдо) и Елена Пидгрушная (биатлон).

Путем голосования среди читателей «Единственная» и экспертного жюри среди девушек должна была быть выбрана одна, которая своими профессиональными достижениями и личным примером создает положительный имидж страны.

Ольга Харлан достаточно убедительно победила в голосовании читателей на сайте премии, набрав 1661 голос, и в сумме с голосами экспертов номинации получила наивысшую оценку в категории Спорт.

В прошлом году украинская саблистка блестяще вернулась в спорт после полугодичного восстановления после операции на плече, выиграв чемпионат мира и став первой в истории трехкратной золотой медалисткой ЧМ в индивидуальной сабле.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении Ольге Харлан Ордена княгини Ольги I степени.

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Новости спорта, Другие виды, Елена Пидгрушная, Новости других видов спорта, Новости фехтования, Ольга Харлан, Фехтование, Элина Свитолина.
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