Ольга Харлан стала лауреатом престижной украинской премии
Новости спорта: Титулованная украинская фехтовальщица Ольга Харлан стала победителем всеукраинской премии "Женщина Украины" в категории Спорт.
Вместе с Харлан в спортивной номинации за победу боролись также легкоатлетка Юлия Левченко, Элина Свитолина (теннис), Дарья Белодед (дзюдо) и Елена Пидгрушная (биатлон).
Путем голосования среди читателей «Единственная» и экспертного жюри среди девушек должна была быть выбрана одна, которая своими профессиональными достижениями и личным примером создает положительный имидж страны.
Ольга Харлан достаточно убедительно победила в голосовании читателей на сайте премии, набрав 1661 голос, и в сумме с голосами экспертов номинации получила наивысшую оценку в категории Спорт.
В прошлом году украинская саблистка блестяще вернулась в спорт после полугодичного восстановления после операции на плече, выиграв чемпионат мира и став первой в истории трехкратной золотой медалисткой ЧМ в индивидуальной сабле.
Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении Ольге Харлан Ордена княгини Ольги I степени.