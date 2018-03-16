Украинские биатлонисты завоевали три медали на Паралимпиаде-2018

После четверга, 15 марта, где Украина не была представлена ни в одном из финалов, седьмой медальный день на Паралимпийских играх в Пхенчхане принес нашей стране три медали.

Оксана Шишкова завоевала пятую для себя на этих Играх медаль, став второй в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушением зрения.

У мужчин в гонке на 15 км среди спортсменов с нарушением зрения мог случить уникальный результат, когда в одной гонке четверо украинцев были бы с медалями – Виталий Лукьяненко стал первым, Александр Казик вторым, а третье место между собой делили показавшие одинаковое время Анатолий Ковалевский и Юрий Уткин, но в последний момент француз Чалесон (единственный, кто прошел все четыре рубежа без промахов) все же финишировал третьим.

Таким образом, после седьмого соревновательного дня в активе наших ребят 19 наград: 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. Украина находится на 4 месте медального зачета.