Паралимпиада-2018: медальный зачет 16 марта

Оксана Шишкова завоевала пятую для себя на этих Играх медаль, став второй в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушением зрения.

У мужчин в гонке на 15 км среди спортсменов с нарушением зрения мог случить уникальный результат, когда в одной гонке четверо украинцев были бы с медалями – Виталий Лукьяненко стал первым, Александр Казик вторым, а третье место между собой делили показавшие одинаковое время Анатолий Ковалевский и Юрий Уткин, но в последний момент француз Чалесон (единственный, кто прошел все четыре рубежа без промахов) все же финишировал третьим.

Таким образом, после седьмого соревновательного дня в активе наших ребят 19 наград: 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. Украина находится на 4 месте медального зачета.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

16 марта

№ Страна 1 США 11 12 7 30 2 Нейтральные паралимпийские атлеты 8 8 4 20 3 Германия 6 7 2 15 4 Украина 6 6 7 19 5 Словакия 6 2 1 9 6 Канада 6 1 12 19 7 Франция 5 7 4 16 8 Беларусь 3 4 3 10 9 Нидерланды 3 3 1 7 10 Швейцария 3 0 0 3 11 Япония 2 3 3 8 12 Италия 1 2 1 4 13 Норвегия 1 1 4 6 14 Австралия 1 0 3 4 15 Финляндия 1 0 2 3 16 Казахстан 1 0 0 1 17 Великобритания 0 4 1 5 18 Австрия 0 2 3 5 19 Испания 0 1 1 2 20 Швеция 0 1 0 1 21 Новая Зеландия 0 0 2 2 22 Бельгия 0 0 1 1 22 Корея Южная 0 0 1 1 22 Польша 0 0 1 1 22 Хорватия 0 0 1 1

Зимние Паралимпийские игры 2018 (XII Паралимпийские зимние игры) пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 18 марта 2018 года. На Паралимпиаде-2018 будет разыграно 80 комплектов медалей, что на 8 комплектов наград больше, чем на предыдущих Играх в Сочи.