Паралимпиада-2018: медальный зачет 16 марта
Новости спорта: Седьмой медальный день на Паралимпийских играх в Пхенчхане принес нашей стране три медали.
Оксана Шишкова завоевала пятую для себя на этих Играх медаль, став второй в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушением зрения.
У мужчин в гонке на 15 км среди спортсменов с нарушением зрения мог случить уникальный результат, когда в одной гонке четверо украинцев были бы с медалями – Виталий Лукьяненко стал первым, Александр Казик вторым, а третье место между собой делили показавшие одинаковое время Анатолий Ковалевский и Юрий Уткин, но в последний момент француз Чалесон (единственный, кто прошел все четыре рубежа без промахов) все же финишировал третьим.
Таким образом, после седьмого соревновательного дня в активе наших ребят 19 наград: 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. Украина находится на 4 месте медального зачета.
Паралимпиада-2018: расписание, медали, все новости
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
16 марта
|№
|Страна
|1
|США
|11
|12
|7
|30
|2
|Нейтральные паралимпийские атлеты
|8
|8
|4
|20
|3
|Германия
|6
|7
|2
|15
|4
|Украина
|6
|6
|7
|19
|5
|Словакия
|6
|2
|1
|9
|6
|Канада
|6
|1
|12
|19
|7
|Франция
|5
|7
|4
|16
|8
|Беларусь
|3
|4
|3
|10
|9
|Нидерланды
|3
|3
|1
|7
|10
|Швейцария
|3
|0
|0
|3
|11
|Япония
|2
|3
|3
|8
|12
|Италия
|1
|2
|1
|4
|13
|Норвегия
|1
|1
|4
|6
|14
|Австралия
|1
|0
|3
|4
|15
|Финляндия
|1
|0
|2
|3
|16
|Казахстан
|1
|0
|0
|1
|17
|Великобритания
|0
|4
|1
|5
|18
|Австрия
|0
|2
|3
|5
|19
|Испания
|0
|1
|1
|2
|20
|Швеция
|0
|1
|0
|1
|21
|Новая Зеландия
|0
|0
|2
|2
|22
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|22
|Корея Южная
|0
|0
|1
|1
|22
|Польша
|0
|0
|1
|1
|22
|Хорватия
|0
|0
|1
|1
Зимние Паралимпийские игры 2018 (XII Паралимпийские зимние игры) пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 18 марта 2018 года. На Паралимпиаде-2018 будет разыграно 80 комплектов медалей, что на 8 комплектов наград больше, чем на предыдущих Играх в Сочи.