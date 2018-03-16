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Паралимпиада-2018: медальный зачет 16 марта

Паралимпиада-2018
09:56 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Седьмой медальный день на Паралимпийских играх в Пхенчхане принес нашей стране три медали.

Оксана Шишкова завоевала пятую для себя на этих Играх медаль, став второй в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушением зрения.

У мужчин в гонке на 15 км среди спортсменов с нарушением зрения мог случить уникальный результат, когда в одной гонке четверо украинцев были бы с медалями – Виталий Лукьяненко стал первым, Александр Казик вторым, а третье место между собой делили показавшие одинаковое время Анатолий Ковалевский и Юрий Уткин, но в последний момент француз Чалесон (единственный, кто прошел все четыре рубежа без промахов) все же финишировал третьим.

Таким образом, после седьмого соревновательного дня в активе наших ребят 19 наград: 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. Украина находится на 4 месте медального зачета.

Паралимпиада-2018: расписание, медали, все новости

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

16 марта

Страна        
1 США 11 12 7 30
2 Нейтральные паралимпийские атлеты 8 8 4 20
3 Германия 6 7 2 15
4 Украина 6 6 7 19
5 Словакия 6 2 1 9
6 Канада 6 1 12 19
7 Франция 5 7 4 16
8 Беларусь 3 4 3 10
9 Нидерланды 3 3 1 7
10 Швейцария 3 0 0 3
11 Япония 2 3 3 8
12 Италия 1 2 1 4
13 Норвегия 1 1 4 6
14 Австралия 1 0 3 4
15 Финляндия 1 0 2 3
16 Казахстан 1 0 0 1
17 Великобритания 0 4 1 5
18 Австрия 0 2 3 5
19 Испания 0 1 1 2
20 Швеция 0 1 0 1
21 Новая Зеландия 0 0 2 2
22 Бельгия 0 0 1 1
22 Корея Южная 0 0 1 1
22 Польша 0 0 1 1
22 Хорватия 0 0 1 1

Зимние Паралимпийские игры 2018 (XII Паралимпийские зимние игры) пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 18 марта 2018 года. На Паралимпиаде-2018 будет разыграно 80 комплектов медалей, что на 8 комплектов наград больше, чем на предыдущих Играх в Сочи.

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