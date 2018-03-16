Украина будет бойкотировать зимнюю Универсиаду в России

"Принятый закон "О реинтеграции Донбасса" изменил правовую ситуацию в стране. После консультации с высшим руководством страны было принято такое решение (запретить украинским спортсменам принимать участие в соревнованиях в России). К нему подтолкнули события по биатлону. Несколько федераций - США, Канада, Чехия - призвали к бойкоту этапа Кубка мира в Тюмени. Потому что Россия не соответствует требованиям WADA. Но было бы нелогично, если бы по одному поводу мы туда не поехали, а по другим ехали. Закон должен быть один для всех. Я уверен, что спортсмены примут это решение, потому что они являются гражданами этого государства, и они являются патриотами Украины. Мы не можем выделять деньги налогоплательщиков из бюджета на то, чтобы спортсмены ехали, а там это тратилось и попадало в бюджет того государства, которое воюет против моей страны, которая убивает наших граждан. Мы не будем финансировать членов национальных сборных (которые хотят выступать в России). Я не буду подписывать приказы об их участии. Эти соревнования (в РФ) не будут включены в единый соревновательный план. Они не будут приносить звания и не будут официальными.

Но федерации являются самостоятельными общественными организациями. Есть декларация об автономной деятельности спорта. Я не могу вызвать президента федерации и сказать: "Ты не можешь туда ехать". Я могу его пригласить, мы можем провести беседу. Такую беседу мы провели с Брынзаком, проконсультировались и приняли решение. Решение, что сборная не поедет на этап Кубка мира по биатлону (в Тюмень). Хотя это было болезненное решение для некоторых спортсменов. Но они должны понимать ситуацию в стране. Но вот так вот мягко им рекомендовано. Но если они поедут, то будем разбираться. Если они и поедут, то не за государственные средства. И это не будут члены национальной сборной", - цитирует Жданова XSPORT.

В 2019 году в России должна пройти зимняя Универсиада, которую примет Красноярск, а также чемпионат мира по боксу в Сочи. На последнем будут разыграны лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Игорь Жданов сообщил о том, что Украина не будет выступать на этих турнирах: "На Универсиаду точно никто не поедет. Может, кто-то отправится под каким-то нейтральным флагом, но затем будем разбираться с этими спортсменами. С чемпионатом по боксу еще будем решать. Я знаю и докладывал руководству страны о том, что есть такие проблемы - лицензии на Токио-2020. Я все это знаю. Будем думать, решать, договариваться с международными федерациями. Есть такой прецедент. В прошлом году мы проводили чемпионат Европы по боксу в Харькове. Там должны были участвовать косовские спортсмены. Историю с футболом все знают, когда мы играли на нейтральном поле. Здесь это невозможно. Но мы не могли допустить косоваров к участию в чемпионате Европы, потому что мы не признаем эту страну, они едут по своим документам, по своим паспортам, но мы не можем их на границе пропустить. Это официальная позиция пограничников, СБУ. Что сделала международная федерация? Она выделила им дополнительные лицензии для участия в чемпионате мира в Гамбурге. Есть какие-то компромиссные механизмы, хотелось бы, чтобы международное спортивное сообщество нас услышало".