Украинский чемпион Олимпиады Абраменко получил премию в 500 тысяч

Согласно меморандуму, подписанному между Минмолодспорту Украины, рекламно-маркетинговым агентством "Спільна перемога" и ТМ Parimatch, обладатель "золота" Игр-2018 получил сертификат на 500 тыс грн.

"Мы продолжаем кампанию "Спільна олімпійська перемога", которая является инициативой Министерства молодежи и спорта, общественности и социально-ответственного бизнеса. Ранее, в 2016 году, дополнительные денежные премии и ценные подарки от спонсоров получили украинские призеры летних Олимпийских игр в Рио. Привлекая внебюджетные средства и призы, мы совместно с деловыми кругами Украины создали хорошую дополнительную мотивацию для успешного выступления наших спортсменив на Олимпийских играх", - отметил во время церемонии руководитель Минмолодежьспорта Игорь Жданов.

Еще один необычный подарок для олимпийского чемпиона подготовили в "Киевзеленстрое". В мае на развязке метро "Левобережная" появится именная клумба в честь Александра, размером 65 квадратных метров. Для ее изготовления используют порядка 14 тысяч цветов.

В начале нынешней недели спортсмен и его тренер Энвер Аблаев получили в столичном Олимпийском доме по 50 тыс долл от бизнесмена и мецената Павла Фукса.

Напомним, в Пхёнчхане Александр Абраменко 18 февраля выиграл соревнования фристайлистов в лыжной акробатике.