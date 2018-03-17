Паралимпиада-2018: медальный зачет 17 марта
Новости спорта: На Паралимпийских играх в Пхенчхане завершился предпоследний день Игр.
Сегодня, 17 марта, на Паралимпийских играх в Пхенчхане разыграли 10 комплектов медалей. Сборная Украины пополнила "копилку" медалей двумя наградами: Максим Яровой завоевал "бронзу", а Григорий Вовчинский выиграл "серебро". В общекомандном рейтинге сборных Украина занимает 5-е место. Лидирует сборная США, следом за ними расположились Нейтральные паралимпийские атлеты , канадцы замыкают тройку лучших.
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
17 марта
|№
|Страна
|1
|США
|12
|15
|8
|35
|2
|Нейтральные паралимпийские атлеты
|8
|10
|6
|24
|3
|Канада
|8
|1
|15
|24
|4
|Германия
|6
|8
|2
|16
|5
|Украина
|6
|7
|8
|21
|6
|Словакия
|6
|3
|1
|10
|7
|Франция
|5
|8
|5
|18
|8
|Беларусь
|4
|4
|4
|12
|9
|Япония
|3
|3
|3
|9
|10
|Нидерланды
|3
|3
|1
|7
|11
|Швейцария
|3
|0
|0
|3
|12
|Италия
|2
|2
|1
|5
|13
|Норвегия
|1
|2
|4
|7
|14
|Австралия
|1
|0
|3
|4
|15
|Корея Южная
|1
|0
|2
|3
|15
|Новая Зеландия
|1
|0
|2
|3
|15
|Финляндия
|1
|0
|2
|3
|18
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|19
|Казахстан
|1
|0
|0
|1
|19
|Китай
|1
|0
|0
|1
|21
|Великобритания
|0
|4
|1
|5
|22
|Австрия
|0
|2
|4
|6
|23
|Испания
|0
|1
|1
|2
|24
|Швеция
|0
|1
|0
|1
|25
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|25
|Польша
|0
|0
|1
|1
|-
|Андорра
|0
|0
|0
|0
|-
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|-
|Армения
|0
|0
|0
|0
|-
|Болгария
|0
|0
|0
|0
|-
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|-
|Бразилия
|0
|0
|0
|0
|-
|Венгрия
|0
|0
|0
|0
|-
|Греция
|0
|0
|0
|0
|-
|Грузия
|0
|0
|0
|0
|-
|Дания
|0
|0
|0
|0
|-
|Иран
|0
|0
|0
|0
|-
|Исландия
|0
|0
|0
|0
|-
|КНДР
|0
|0
|0
|0
|-
|Косово
|0
|0
|0
|0
|-
|Мексика
|0
|0
|0
|0
|-
|Монголия
|0
|0
|0
|0
|-
|Румыния
|0
|0
|0
|0
|-
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|-
|Словения
|0
|0
|0
|0
|-
|Турция
|0
|0
|0
|0
|-
|Таджикистан
|0
|0
|0
|0
|-
|Узбекистан
|0
|0
|0
|0
|-
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|-
|Чили
|0
|0
|0
|0
Зимние Паралимпийские игры 2018 (XII Паралимпийские зимние игры) пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 18 марта 2018 года. На Паралимпиаде-2018 будет разыграно 80 комплектов медалей, что на 8 комплектов наград больше, чем на предыдущих Играх в Сочи.
Россия не участвует в Паралимпиаде. Нейтральные - это спортсмены из разных стран вне олимпийского комитета.