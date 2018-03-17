Паралимпиада-2018: медальный зачет 17 марта

Сегодня, 17 марта, на Паралимпийских играх в Пхенчхане разыграли 10 комплектов медалей. Сборная Украины пополнила "копилку" медалей двумя наградами: Максим Яровой завоевал "бронзу", а Григорий Вовчинский выиграл "серебро". В общекомандном рейтинге сборных Украина занимает 5-е место. Лидирует сборная США, следом за ними расположились Нейтральные паралимпийские атлеты , канадцы замыкают тройку лучших.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

17 марта

№ Страна 1 США 12 15 8 35 2 Нейтральные паралимпийские атлеты 8 10 6 24 3 Канада 8 1 15 24 4 Германия 6 8 2 16 5 Украина 6 7 8 21 6 Словакия 6 3 1 10 7 Франция 5 8 5 18 8 Беларусь 4 4 4 12 9 Япония 3 3 3 9 10 Нидерланды 3 3 1 7 11 Швейцария 3 0 0 3 12 Италия 2 2 1 5 13 Норвегия 1 2 4 7 14 Австралия 1 0 3 4 15 Корея Южная 1 0 2 3 15 Новая Зеландия 1 0 2 3 15 Финляндия 1 0 2 3 18 Хорватия 1 0 1 2 19 Казахстан 1 0 0 1 19 Китай 1 0 0 1 21 Великобритания 0 4 1 5 22 Австрия 0 2 4 6 23 Испания 0 1 1 2 24 Швеция 0 1 0 1 25 Бельгия 0 0 1 1 25 Польша 0 0 1 1 - Андорра 0 0 0 0 - Аргентина 0 0 0 0 - Армения 0 0 0 0 - Болгария 0 0 0 0 - Босния и Герцеговина 0 0 0 0 - Бразилия 0 0 0 0 - Венгрия 0 0 0 0 - Греция 0 0 0 0 - Грузия 0 0 0 0 - Дания 0 0 0 0 - Иран 0 0 0 0 - Исландия 0 0 0 0 - КНДР 0 0 0 0 - Косово 0 0 0 0 - Мексика 0 0 0 0 - Монголия 0 0 0 0 - Румыния 0 0 0 0 - Сербия 0 0 0 0 - Словения 0 0 0 0 - Турция 0 0 0 0 - Таджикистан 0 0 0 0 - Узбекистан 0 0 0 0 - Чехия 0 0 0 0 - Чили 0 0 0 0

Зимние Паралимпийские игры 2018 (XII Паралимпийские зимние игры) пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 18 марта 2018 года. На Паралимпиаде-2018 будет разыграно 80 комплектов медалей, что на 8 комплектов наград больше, чем на предыдущих Играх в Сочи.