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Паралимпиада-2018: медальный зачет 17 марта

Паралимпиада-2018
10:37 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: На Паралимпийских играх в Пхенчхане завершился предпоследний день Игр.

Сегодня, 17 марта, на Паралимпийских играх в Пхенчхане разыграли 10 комплектов медалей. Сборная Украины пополнила "копилку" медалей двумя наградами: Максим Яровой завоевал "бронзу", а Григорий Вовчинский выиграл "серебро". В общекомандном рейтинге сборных Украина занимает 5-е место. Лидирует сборная США, следом за ними расположились Нейтральные паралимпийские атлеты , канадцы замыкают тройку лучших.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

17 марта

Страна        
1 США 12 15 8 35
2 Нейтральные паралимпийские атлеты 8 10 6 24
3 Канада 8 1 15 24
4 Германия 6 8 2 16
5 Украина 6 7 8 21
6 Словакия 6 3 1 10
7 Франция 5 8 5 18
8 Беларусь 4 4 4 12
9 Япония 3 3 3 9
10 Нидерланды 3 3 1 7
11 Швейцария 3 0 0 3
12 Италия 2 2 1 5
13 Норвегия 1 2 4 7
14 Австралия 1 0 3 4
15 Корея Южная 1 0 2 3
15 Новая Зеландия 1 0 2 3
15 Финляндия 1 0 2 3
18 Хорватия 1 0 1 2
19 Казахстан 1 0 0 1
19 Китай 1 0 0 1
21 Великобритания 0 4 1 5
22 Австрия 0 2 4 6
23 Испания 0 1 1 2
24 Швеция 0 1 0 1
25 Бельгия 0 0 1 1
25 Польша 0 0 1 1
- Андорра 0 0 0 0
- Аргентина 0 0 0 0
- Армения 0 0 0 0
- Болгария 0 0 0 0
- Босния и Герцеговина 0 0 0 0
- Бразилия 0 0 0 0
- Венгрия 0 0 0 0
- Греция 0 0 0 0
- Грузия 0 0 0 0
- Дания 0 0 0 0
- Иран 0 0 0 0
- Исландия 0 0 0 0
- КНДР 0 0 0 0
- Косово 0 0 0 0
- Мексика 0 0 0 0
- Монголия 0 0 0 0
- Румыния 0 0 0 0
- Сербия 0 0 0 0
- Словения 0 0 0 0
- Турция 0 0 0 0
- Таджикистан 0 0 0 0
- Узбекистан 0 0 0 0
- Чехия 0 0 0 0
- Чили 0 0 0 0

Зимние Паралимпийские игры 2018 (XII Паралимпийские зимние игры) пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 18 марта 2018 года. На Паралимпиаде-2018 будет разыграно 80 комплектов медалей, что на 8 комплектов наград больше, чем на предыдущих Играх в Сочи.

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Новости спорта, XII Зимние Паралимпийские игры, Зимние паралимпийские игры 2018, Зимняя Паралимпиада-2018, Паралимпиада-2018, Паралимпийские игры, Паралимпийские игры в Южной Корее, Пхенчхан, Пхенчхан-2018, Южная Корея.
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1 Комментарий
  • Євген 17.03.2018 10:57

    Россия не участвует в Паралимпиаде. Нейтральные - это спортсмены из разных стран вне олимпийского комитета.

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