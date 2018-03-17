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Биатлон: результаты мужской гонки преследования в Холменколлене

Мартен Фуркад
17:01 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Мартен Фуркад легко выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене

Мартен Фуркад продолжает великолепную серию — он все еще не выпадал из подиума на этапах Кубка мира в этом сезоне. Вслед за бронзой в спринте в Холменколлене, француз отпраздновал победу в пасьюте.

Сделал это Фуркад, как и всегда, в великолепном стиле: он пришел на последний огневой рубеж вместе с Хенриком Лабелундом, но когда соперник промахивался, француз закрыл все мишени. В пассиве Фуркада два промаха — по одному на первой и третьей стрельбе. Но при этом сомнений в победе Мартена не возникало вообще: он был просто лучшим.

Второе место удалось добыть итальянцу Лукасу Хоферу, который наконец-то уверенно отработал в гонке с четырьмя стрельбами — он заработал только один круг штрафа на первой стрельбе. А закрыл подиум Йоханнес Бе, который даже с четырьмя промахами сумел отстоять место в топ-3.

А как это не сделать, если Хенрик Лабелунд на последней стрельбе ушел на два круга штрафа, лишив себя места на подиуме? Победитель спринта ограничился пятым местом. Еще хуже ситуация в Джулиана Эберхарда — четыре круга штрафа на первой стрельбе серьезно «подкосили» австрийца, который затем заработал еще три промаха и финишировал только на 24-м месте.

Мог претендовать на место в топ-20 Дмитрий Пидручный, но у него сорвалась первая стрельба стоя — три промаха отбросили украинца в пятый десяток, но он таки попал в очковую зону, финишировав 39-м. Артем Прима был куда более точным — у него всего один промах (на первой стрельбе), но из-за слабого хода только 26-е место.

1. Мартен Фуркад (Франция, 1+0+1+0) 31:31.6
2. Лукас Хофер (Италия, 1+0+0+0) +18.1
3. Йоханнес Бе (Норвегия, 1+0+2+1) +32.5
4. Максим Цветков (Россия, 0+0+0+0) +42.7
5. Хенрик Лабелунд (Норвегия, 0+1+0+2) +45.2
6. Симон Эдер (Австрия, 0+1+0+0) +45.7

26. Артем Прима (1+0+0+0) +2:05.4
38. Дмитрий Пидручный (1+0+3+0) +2:48.0

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