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Паралимпиада-2018: итоговый медальный зачет

Паралимпийские игры
08:05 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Сборная Украины заняла 4-е место по общему количеству наград на XII зимних Паралимпийских играх.

Сборная Украины заняла четвертое место по общему количеству наград на XII зимних Паралимпийских играх, которые сегодня, 18 марта, завершаются в Пхёнчхане (Республика Корея).

Паралимпиада-2018: расписание, медали, все новости

Украинские паралимпийцы завоевали 22 медали - 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.

В общекомандном зачете "сине-желтые" заняли шестое место вслед за сборной США (13 золотых, 15 серебряных, 8 бронзовых), командой независимых паралимпийских атлетов (NPA) - 8, 10, 6, представителями Канады - 8, 4, 16, Франции - 7, 8, 5 и Германии - 7, 8, 4. Всего в Пхёнчхане медали завоевали представители 26 стран из 49 команд-участниц.

Четыре года назад на предыдущей Паралимпиаде сборная Украины была четвертой в общекомандном зачете и второй по общему количеству наград - 25 (5, 9, 11).

Очередные XIII зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 13 марта 2022 года.

Страна        
1 США 13 15 8 36
2 Нейтральные паралимпийские атлеты 8 10 6 24
3 Канада 8 4 16 28
4 Франция 7 8 5 20
5 Германия 7 8 4 19
6 Украина 7 7 8 22
7 Словакия 6 4 1 11
8 Беларусь 4 4 4 12
9 Япония 3 4 3 10
10 Нидерланды 3 3 1 7
11 Швейцария 3 0 0 3
12 Италия 2 2 1 5
13 Великобритания 1 4 2 7
14 Норвегия 1 3 4 8
15 Австралия 1 0 3 4
16 Корея Южная 1 0 2 3
16 Новая Зеландия 1 0 2 3
16 Финляндия 1 0 2 3
19 Хорватия 1 0 1 2
20 Казахстан 1 0 0 1
20 Китай 1 0 0 1
22 Австрия 0 2 5 7
23 Испания 0 1 1 2
24 Швеция 0 1 0 1
25 Бельгия 0 0 1 1
25 Польша 0 0 1 1
- Андорра 0 0 0 0
- Аргентина 0 0 0 0
- Армения 0 0 0 0
- Болгария 0 0 0 0
- Босния и Герцеговина 0 0 0 0
- Бразилия 0 0 0 0
- Венгрия 0 0 0 0
- Греция 0 0 0 0
- Грузия 0 0 0 0
- Дания 0 0 0 0
- Иран 0 0 0 0
- Исландия 0 0 0 0
- КНДР 0 0 0 0
- Косово 0 0 0 0
- Мексика 0 0 0 0
- Монголия 0 0 0 0
- Румыния 0 0 0 0
- Сербия 0 0 0 0
- Словения 0 0 0 0
- Турция 0 0 0 0
- Таджикистан 0 0 0 0
- Узбекистан 0 0 0 0
- Чехия 0 0 0 0
- Чили 0 0 0 0

Украинские паралимпийцы - победители и призеры "белых" Игр-2018 в Пхёнчхане.

"Золото":

Виталий Лукьяненко, биатлон, 7,5 км - спортсмены с нарушением зрения;

Максим Яровой, лыжи, 15 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Игорь Рептюх, лыжи, 20 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Тарас Радь, биатлон, 12,5 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Оксана Шишкова, биатлон, 10 км - спортсмены с нарушением зрения;

Виталий Лукьяненко, биатлон, 15 км - спортсмены с нарушением зрения;

Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман, Оксана Шишкова, лыжи - смешанная эстафета 4х2,5 км.

"Серебро":

Оксана Шишкова, биатлон, 6 км - спортсмены с нарушением зрения;

Оксана Шишкова, лыжи, 15 км - спортсмены с нарушением зрения;

Игорь Рептюх, биатлон, 12,5 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Александр Казик, биатлон, 12,5 км - спортсмены с нарушением зрения;

Александр Казик, биатлон, 15 км - спортсмены с нарушением зрения;

Оксана Шишкова, лыжи, 12,5 км - спортсмены с нарушением зрения;

Григорий Вовчинский, лыжи, 10 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

"Бронза":

Игорь Рептюх, биатлон, 7,5 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Анатолий Ковалевский, биатлон, 7,5 км - спортсмены с нарушением зрения;

Людмила Ляшенко, биатлон, 6 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Юрий Уткин, биатлон, 12,5 км - спортсмены с нарушением зрения;

Людмила Ляшенко, биатлон, 10 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Оксана Шишкова, лыжи, 1,5 км - спортсмены с нарушением зрения;

Максим Яровой, лыжи, 7,5 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Людмила Ляшенко, лыжи, 15 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

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Новости спорта, XII Зимние Паралимпийские игры, Зимние паралимпийские игры 2018, Зимняя Паралимпиада-2018, Паралимпиада-2018, Паралимпийские игры, Паралимпийские игры в Южной Корее, Пхенчхан, Пхенчхан-2018, Южная Корея.
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