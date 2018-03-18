Паралимпиада-2018: итоговый медальный зачет
Новости спорта: Сборная Украины заняла 4-е место по общему количеству наград на XII зимних Паралимпийских играх.
Сборная Украины заняла четвертое место по общему количеству наград на XII зимних Паралимпийских играх, которые сегодня, 18 марта, завершаются в Пхёнчхане (Республика Корея).
Паралимпиада-2018: расписание, медали, все новости
Украинские паралимпийцы завоевали 22 медали - 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.
В общекомандном зачете "сине-желтые" заняли шестое место вслед за сборной США (13 золотых, 15 серебряных, 8 бронзовых), командой независимых паралимпийских атлетов (NPA) - 8, 10, 6, представителями Канады - 8, 4, 16, Франции - 7, 8, 5 и Германии - 7, 8, 4. Всего в Пхёнчхане медали завоевали представители 26 стран из 49 команд-участниц.
Четыре года назад на предыдущей Паралимпиаде сборная Украины была четвертой в общекомандном зачете и второй по общему количеству наград - 25 (5, 9, 11).
Очередные XIII зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 13 марта 2022 года.
|№
|Страна
|1
|США
|13
|15
|8
|36
|2
|Нейтральные паралимпийские атлеты
|8
|10
|6
|24
|3
|Канада
|8
|4
|16
|28
|4
|Франция
|7
|8
|5
|20
|5
|Германия
|7
|8
|4
|19
|6
|Украина
|7
|7
|8
|22
|7
|Словакия
|6
|4
|1
|11
|8
|Беларусь
|4
|4
|4
|12
|9
|Япония
|3
|4
|3
|10
|10
|Нидерланды
|3
|3
|1
|7
|11
|Швейцария
|3
|0
|0
|3
|12
|Италия
|2
|2
|1
|5
|13
|Великобритания
|1
|4
|2
|7
|14
|Норвегия
|1
|3
|4
|8
|15
|Австралия
|1
|0
|3
|4
|16
|Корея Южная
|1
|0
|2
|3
|16
|Новая Зеландия
|1
|0
|2
|3
|16
|Финляндия
|1
|0
|2
|3
|19
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|20
|Казахстан
|1
|0
|0
|1
|20
|Китай
|1
|0
|0
|1
|22
|Австрия
|0
|2
|5
|7
|23
|Испания
|0
|1
|1
|2
|24
|Швеция
|0
|1
|0
|1
|25
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|25
|Польша
|0
|0
|1
|1
|-
|Андорра
|0
|0
|0
|0
|-
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|-
|Армения
|0
|0
|0
|0
|-
|Болгария
|0
|0
|0
|0
|-
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|-
|Бразилия
|0
|0
|0
|0
|-
|Венгрия
|0
|0
|0
|0
|-
|Греция
|0
|0
|0
|0
|-
|Грузия
|0
|0
|0
|0
|-
|Дания
|0
|0
|0
|0
|-
|Иран
|0
|0
|0
|0
|-
|Исландия
|0
|0
|0
|0
|-
|КНДР
|0
|0
|0
|0
|-
|Косово
|0
|0
|0
|0
|-
|Мексика
|0
|0
|0
|0
|-
|Монголия
|0
|0
|0
|0
|-
|Румыния
|0
|0
|0
|0
|-
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|-
|Словения
|0
|0
|0
|0
|-
|Турция
|0
|0
|0
|0
|-
|Таджикистан
|0
|0
|0
|0
|-
|Узбекистан
|0
|0
|0
|0
|-
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|-
|Чили
|0
|0
|0
|0
Украинские паралимпийцы - победители и призеры "белых" Игр-2018 в Пхёнчхане.
"Золото":
Виталий Лукьяненко, биатлон, 7,5 км - спортсмены с нарушением зрения;
Максим Яровой, лыжи, 15 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Игорь Рептюх, лыжи, 20 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Тарас Радь, биатлон, 12,5 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Оксана Шишкова, биатлон, 10 км - спортсмены с нарушением зрения;
Виталий Лукьяненко, биатлон, 15 км - спортсмены с нарушением зрения;
Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман, Оксана Шишкова, лыжи - смешанная эстафета 4х2,5 км.
"Серебро":
Оксана Шишкова, биатлон, 6 км - спортсмены с нарушением зрения;
Оксана Шишкова, лыжи, 15 км - спортсмены с нарушением зрения;
Игорь Рептюх, биатлон, 12,5 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Александр Казик, биатлон, 12,5 км - спортсмены с нарушением зрения;
Александр Казик, биатлон, 15 км - спортсмены с нарушением зрения;
Оксана Шишкова, лыжи, 12,5 км - спортсмены с нарушением зрения;
Григорий Вовчинский, лыжи, 10 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.
"Бронза":
Игорь Рептюх, биатлон, 7,5 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Анатолий Ковалевский, биатлон, 7,5 км - спортсмены с нарушением зрения;
Людмила Ляшенко, биатлон, 6 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Юрий Уткин, биатлон, 12,5 км - спортсмены с нарушением зрения;
Людмила Ляшенко, биатлон, 10 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Оксана Шишкова, лыжи, 1,5 км - спортсмены с нарушением зрения;
Максим Яровой, лыжи, 7,5 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Людмила Ляшенко, лыжи, 15 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;