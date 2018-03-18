Паралимпиада-2018: итоговый медальный зачет

Сборная Украины заняла четвертое место по общему количеству наград на XII зимних Паралимпийских играх, которые сегодня, 18 марта, завершаются в Пхёнчхане (Республика Корея).

Украинские паралимпийцы завоевали 22 медали - 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.

В общекомандном зачете "сине-желтые" заняли шестое место вслед за сборной США (13 золотых, 15 серебряных, 8 бронзовых), командой независимых паралимпийских атлетов (NPA) - 8, 10, 6, представителями Канады - 8, 4, 16, Франции - 7, 8, 5 и Германии - 7, 8, 4. Всего в Пхёнчхане медали завоевали представители 26 стран из 49 команд-участниц.

Четыре года назад на предыдущей Паралимпиаде сборная Украины была четвертой в общекомандном зачете и второй по общему количеству наград - 25 (5, 9, 11).

Очередные XIII зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 13 марта 2022 года.

№ Страна 1 США 13 15 8 36 2 Нейтральные паралимпийские атлеты 8 10 6 24 3 Канада 8 4 16 28 4 Франция 7 8 5 20 5 Германия 7 8 4 19 6 Украина 7 7 8 22 7 Словакия 6 4 1 11 8 Беларусь 4 4 4 12 9 Япония 3 4 3 10 10 Нидерланды 3 3 1 7 11 Швейцария 3 0 0 3 12 Италия 2 2 1 5 13 Великобритания 1 4 2 7 14 Норвегия 1 3 4 8 15 Австралия 1 0 3 4 16 Корея Южная 1 0 2 3 16 Новая Зеландия 1 0 2 3 16 Финляндия 1 0 2 3 19 Хорватия 1 0 1 2 20 Казахстан 1 0 0 1 20 Китай 1 0 0 1 22 Австрия 0 2 5 7 23 Испания 0 1 1 2 24 Швеция 0 1 0 1 25 Бельгия 0 0 1 1 25 Польша 0 0 1 1 - Андорра 0 0 0 0 - Аргентина 0 0 0 0 - Армения 0 0 0 0 - Болгария 0 0 0 0 - Босния и Герцеговина 0 0 0 0 - Бразилия 0 0 0 0 - Венгрия 0 0 0 0 - Греция 0 0 0 0 - Грузия 0 0 0 0 - Дания 0 0 0 0 - Иран 0 0 0 0 - Исландия 0 0 0 0 - КНДР 0 0 0 0 - Косово 0 0 0 0 - Мексика 0 0 0 0 - Монголия 0 0 0 0 - Румыния 0 0 0 0 - Сербия 0 0 0 0 - Словения 0 0 0 0 - Турция 0 0 0 0 - Таджикистан 0 0 0 0 - Узбекистан 0 0 0 0 - Чехия 0 0 0 0 - Чили 0 0 0 0

Украинские паралимпийцы - победители и призеры "белых" Игр-2018 в Пхёнчхане.

"Золото":

Виталий Лукьяненко, биатлон, 7,5 км - спортсмены с нарушением зрения;

Максим Яровой, лыжи, 15 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Игорь Рептюх, лыжи, 20 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Тарас Радь, биатлон, 12,5 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Оксана Шишкова, биатлон, 10 км - спортсмены с нарушением зрения;

Виталий Лукьяненко, биатлон, 15 км - спортсмены с нарушением зрения;

Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман, Оксана Шишкова, лыжи - смешанная эстафета 4х2,5 км.

"Серебро":

Оксана Шишкова, биатлон, 6 км - спортсмены с нарушением зрения;

Оксана Шишкова, лыжи, 15 км - спортсмены с нарушением зрения;

Игорь Рептюх, биатлон, 12,5 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Александр Казик, биатлон, 12,5 км - спортсмены с нарушением зрения;

Александр Казик, биатлон, 15 км - спортсмены с нарушением зрения;

Оксана Шишкова, лыжи, 12,5 км - спортсмены с нарушением зрения;

Григорий Вовчинский, лыжи, 10 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

"Бронза":

Игорь Рептюх, биатлон, 7,5 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Анатолий Ковалевский, биатлон, 7,5 км - спортсмены с нарушением зрения;

Людмила Ляшенко, биатлон, 6 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Юрий Уткин, биатлон, 12,5 км - спортсмены с нарушением зрения;

Людмила Ляшенко, биатлон, 10 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Оксана Шишкова, лыжи, 1,5 км - спортсмены с нарушением зрения;

Максим Яровой, лыжи, 7,5 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Людмила Ляшенко, лыжи, 15 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;