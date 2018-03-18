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Йоханнес Бе: Думал, что смогу Хофера догнать

Йоханнес Бё
08:43 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Норвежский биатлонист Йоханнес Бё продолжает борьбу с французом Мартеном Фуркадом за Кубок мира в общем зачёте.

Бё-младшему важно каждое очко, поэтому на последнем круге гонки преследования на этапе соревнований в Норвегии Бё-младший в погоне за серебром стремился догнать итальянца Лукаса Хофера.

«Я знал, что Хофер — один из самых быстрых на последнем круге. Но я чувствовал себя сегодня хорошо и думал, что смогу его догнать. Под конец я знал, что мне это не удастся, поэтому я оглянулся назад и постарался сохранить за собой третье место», — приводит слова Бё пресс-служба IBU.

Напомним, четвёртым, вслед за Бё, финишировал россиянин Максим Цветков.

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Новости спорта, Биатлон, Йоханнес Бё, Сборная Норвегии.
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