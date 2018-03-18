Йоханнес Бе: Думал, что смогу Хофера догнать

Бё-младшему важно каждое очко, поэтому на последнем круге гонки преследования на этапе соревнований в Норвегии Бё-младший в погоне за серебром стремился догнать итальянца Лукаса Хофера.

«Я знал, что Хофер — один из самых быстрых на последнем круге. Но я чувствовал себя сегодня хорошо и думал, что смогу его догнать. Под конец я знал, что мне это не удастся, поэтому я оглянулся назад и постарался сохранить за собой третье место», — приводит слова Бё пресс-служба IBU.

Напомним, четвёртым, вслед за Бё, финишировал россиянин Максим Цветков.