Порошенко поздравил украинских лыжников с "золотом" на Паралимпиаде-2018

Об этом глава государства написал в Тwitter.

Українські лижники вибороли сьоме «золото» на Зимових Паралімпійських іграх-2018! Юрій Уткін, Людмила Ляшенко, Юлія Батенкова-Бауман та Оксана Шишкова посіли перше місце в лижній змішаній естафеті. Вітаємо наших спортсменів! #PyeongChang2018 #Паралімпіада2018 pic.twitter.com/lIZoxRWH1I — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 марта 2018 г.

"Украинские лыжники добыли в борьбе седьмое "золото" на Зимних Параолимпийских играх 2018!"

Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова заняли первое место в лыжной смешанной эстафете.

"Поздравляем наших спортсменов!" - отметил Порошенко.

Как сообщалось ранее, в заключительный день "белых" Игор-2018 на наивысшую ступеньку пьедестала поднялись Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова, которые заняли первое место в лыжной смешанной эстафете 4х2,5 км.

В активе сборной Украины уже 22 награды - 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей.