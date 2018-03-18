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Порошенко поздравил украинских лыжников с "золотом" на Паралимпиаде-2018

Паралимпийские игры
14:15 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских лыжников с "золотом", которое они добыли в борьбе на Параолимпийских играх-2018.

Об этом глава государства написал в Тwitter.

Паралимпиада-2018: расписание, медали, все новости

"Украинские лыжники добыли в борьбе седьмое "золото" на Зимних Параолимпийских играх 2018!"

Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова заняли первое место в лыжной смешанной эстафете.

"Поздравляем наших спортсменов!" - отметил Порошенко.

Как сообщалось ранее, в заключительный день "белых" Игор-2018 на наивысшую ступеньку пьедестала поднялись Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова, которые заняли первое место в лыжной смешанной эстафете 4х2,5 км.

В активе сборной Украины уже 22 награды - 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей.

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