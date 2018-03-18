Порошенко поздравил украинских лыжников с "золотом" на Паралимпиаде-2018
Новости спорта: Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских лыжников с "золотом", которое они добыли в борьбе на Параолимпийских играх-2018.
Об этом глава государства написал в Тwitter.
Паралимпиада-2018: расписание, медали, все новости
Українські лижники вибороли сьоме «золото» на Зимових Паралімпійських іграх-2018!
Юрій Уткін, Людмила Ляшенко, Юлія Батенкова-Бауман та Оксана Шишкова посіли перше місце в лижній змішаній естафеті.
Вітаємо наших спортсменів!
#PyeongChang2018 #Паралімпіада2018 pic.twitter.com/lIZoxRWH1I
— Петро Порошенко (@poroshenko) 18 марта 2018 г.
"Украинские лыжники добыли в борьбе седьмое "золото" на Зимних Параолимпийских играх 2018!"
Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова заняли первое место в лыжной смешанной эстафете.
"Поздравляем наших спортсменов!" - отметил Порошенко.
Как сообщалось ранее, в заключительный день "белых" Игор-2018 на наивысшую ступеньку пьедестала поднялись Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова, которые заняли первое место в лыжной смешанной эстафете 4х2,5 км.
В активе сборной Украины уже 22 награды - 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей.