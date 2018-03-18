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"Энергия" - обладатель Кубка Украины-2018 по футзалу
21:45 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Львовская "Энергия" возвращает к себе Кубок Украины, выигрывая трофей в пятый раз в истории.

Львовская "Энергия" возвращает к себе Кубок Украины, выигрывая трофей в пятый раз в истории. Капитулировать был вынужден "Ураган", который дважды сравнивал счет по ходу игры, но этого оказалось мало.

"Ураган" (Ивано-Франковск) - "Энергия" (Львов) 3:5
Голы: Корсун 7, Симка 19, Горбатый 38 - Кузь 4, Кузь 7, Легендзевич 24 Кузь 25, Легендзевич 38
Предупреждения: Зварич 13, Микитюк 25, Пелех 29 - Коваль 27

По ходу стартовой четверти матча соперники на двоих забили уже три гола. "Энергетики" имели прекрасную возможность увеличить преимущество в счете до перерыва, однако арбитры пожалели ивано-франковцев, не удалив за игру рукой за пределами штрафной Иваняка. В ответ - "Ураган" сравнял счет, забив "гол в раздевалку".

Дебют второго тайма был за львовянами, которые быстро сделали себе преимущество в два мяча. "Ураган" долго отходил от такого нокдауна и уже с одиннадцатой минуты пошел вперед с пятым полевым. Однако вместо этого, увлекшись атакой, "драконы" пропустили еще раз. Результативный удар Легендзевича в конце игры стал больше "голом престижа".

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Новости спорта, Кубок Украины, Новости футзала, СК Энергия, Футзал.
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