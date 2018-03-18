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Биатлон: результаты мужской эстафеты в Холменколлене

Хенрик Лабелунд
17:34 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Норвежская команда уверенно победила в мужской эстафете, финишировав с флагом на домашнем этапе

Норвегия выставила самый сильный состав на мужскую эстафету и вполне закономерно выиграла гонку с огромным перевесом. Если на первых двух этапов несколько сборных еще держались рядом с Ларсом Биркеландом и Хенриком Лабелундом, то последние два этапа братьев Бе поставили все на свои места — на двоих они использовали только один дополнительный патрон, а весь свой этап Йоханнес бежал в гордом одиночестве. Уверенная победа норвежцев, при этом Йоханнес еще и отказался от финиша с флагом.

На втором месте благодаря невероятному финишному этапу от Джулиана Эберхарда финишировала Австрия: он получил эстафету шестым, но благодаря отменному ходу и точной стрельбе вышел на последний круг четвертым. Дальше было все просто — швед Фредрик Линдстрем отпал сразу же, а ближе к финишу Эберхард обошел россиянина Антона Шипулина. Австрия — вторая, Россия — третья, Швеция — четвертая.

Очень хороша шла Словения, которая после трех этапов претендовала даже на медаль, но слабый финишер отбросил словенцев на девятое место.

Украина выдала два хороших этапа (Артем Прима и Дмитрий Пидручный), но из-за Руслана Ткаленко и Владимира Семакова сине-желтые оказались только на 12-м месте. Украинцы использовали четыре дополнительных патрона, но при этом проиграли победителям более трех минут.

Это 12-е место лишили Украину шансов на финиш в топ-10 Кубка наций — Чехия финишировала 10-й и обошла украинцев на 8 очков. В следующем сезоне бежать за Украину будет четыре биатлониста.

Результаты гонки:

1. Норвегия (0+3) 1:13:13.7
2. Австрия (0+5) +50.3
3. Россия (0+4) +56.9
4. Швеция (0+4) +1:05.9
5. Германия (0+9) +1:29.4
6. Франция (0+8) +1:58.5

12. Украина (0+4) +3:06.3

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Новости спорта, Биатлон, Биатлон 2017/18, Новости биатлона, Сборная Норвегии, Хенрик Лабелунд.
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