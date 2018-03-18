"Донбасс" разобрался с "Кременчуком" в первом матче финала УХЛ

В каждом из трех периодов Донбасс отправил в ворота соперника по одной шайбе и отпраздновал спокойную победу в первом матче серии до четырех побед. Дубль оформил Андрей Денискин, шатаут на счету Богдана Дьяченко. Следующий матч соперники сыграют 20 марта, после чего серия переедет в Кременчуг.

Напомним, в текущем сезоне УХЛ превратилась в юниорско-молодежное первенство, неофициально запретив выступать игрокам старше 1993 года рождения, а костяк команд составляют юниоры 1998 года рождения и младше.

Это решение привело к катастрофическому падению уровня чемпионата Украины и к отсутствию какой-либо конкуренции между командами в Лиге.

Донбасс — ХК Кременчук 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 15:11 Денискин — 1:0; 37:28 Мазур — 2:0; 47:12 Денискин — 3:0

Счет в серии до четырех побед — 1:0

Донбасс (Донецк): Дьяченко (Дуве); Матвиенко — Александров, Игнатенко — Шпак, Жовнир — Ордынский, Григорьев — Фирсов; Луговой — Кузьмик — Коренчук, Лялька — Захаров — Денискин, Савченко — Коваленко — Костиков, Свищев — Мазур — Ворона.

ХК Кременчук: Власенко (Петленко); Козачук — Толстушко, Грицких — Костюк, Горлушко — Савицкий, Наливайко; Бойков — Карпенко — Чернышенко, Алексанян-Петрович — Кривошапкин — Рубан, Чорный — Гриценко — Полищук, Ефимочкин — Шиманский — Сеник.